Генпрокурор Египта распорядился начать расследование в отношении Египетской футбольной ассоциации

Ее обвиняют в растрате госсредств во время участия национальной сборной в чемпионате мира в России. По сведениям портала «Эрем ньюс», речь идет о пребываниеи команды в Грозном. Иск в генпрокуратуру был подан египетским адвокатом Мухаммедом ан-Нимром, который утверждает, что руководство ЕФА присвоило 1 млн 800 тыс. долларов, тогда как пребывание команды в Чечне фактически было бесплатным, благодаря поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова.