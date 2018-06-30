Генпрокурор Египта распорядился начать расследование в отношении Египетской футбольной ассоциации
Ее обвиняют в растрате госсредств во время участия национальной сборной в чемпионате мира в России. По сведениям портала «Эрем ньюс», речь идет о пребываниеи команды в Грозном. Иск в генпрокуратуру был подан египетским адвокатом Мухаммедом ан-Нимром, который утверждает, что руководство ЕФА присвоило 1 млн 800 тыс. долларов, тогда как пребывание команды в Чечне фактически было бесплатным, благодаря поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова.
Комментарии13
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ensebeo 30 июня 2018 | 23:18
пребывание команды в Чечне фактически было бесплатным, благодаря поддержке пенсионеров России.
olegleon 30 июня 2018 | 23:25
ensebeo: да. аж по 0,04 доллара с пенсионера.
только вот проблема в том, что пенсионеры не зарабатывают, а получают то, что работающие заплатили в виде взносов и налогов.
romashka__ 30 июня 2018 | 23:31
Безумие.
ensebeo 30 июня 2018 | 23:38
olegleon: ну да, и Крым по 500р. с пенсионера. И домбас по 0.04 доллара. А кинули почему-то на сотни тысяч в год каждого. И да: пенсионеры еще недавно платили в ПФР немалые отчисления. Хде они? Пенсионный фонд "взяли в долг", "обещали вернуть", но решили просто кинуть.
vavylo 30 июня 2018 | 23:41
...Полумесяца на них нет! ))
Йо!
olegleon 30 июня 2018 | 23:50
ensebeo: оценил Ваш юмор про "немалые отчисления". настолько "немалые", что средняя пенсия в 2000 году была "аж" 30 долларов (694 рубля), а сейчас 220 (13800). так что расскажите эти сказки другому.
и да, с 2006-2007 года ПФР стал дефицитным, т.е. выплачивает пенсий больше, чем собирает взносов. сейчас "дыра" более чем 3 триллиона рублей
ensebeo 01 июля 2018 | 00:06
olegleon: в 2000 году цены были раз в 10 ниже, рубль был намного крепче, и доллар тоже был заметно дороже. Напр. мешок цемента тогда стоил 16 (!) рублей, мороженое- 3-6 рублей. Так что не надо ляля про 694 рубля, это были совсем другие рубли. И да: так куда делся весь пенсионный фонд, который "одолжили"? Крыть нечем?)
olegleon 01 июля 2018 | 00:17
ensebeo: да. раз в 10. а пенсии Путин поднял в 20 раз.
кстати, бензин в 2000 стоил 8 рублей.
а весь пенсионный фонд, а заодно все "накопительные" и ещё 20% госбюджета роздано нынешним пенсионерам, которые в благодарность голосуют за Путина, Собянина и ЕР.
и ещё. Крым появился в 2014 году. Сирия в 2015. а "накопительные" забрали уже в 2013. госбюджет же стали в ПФР переводить с 2008.
fig__vvam 30 июня 2018 | 23:59
olegleon: Как ты прав, олежка, как ты прав. 50 миллиардов долларов на показуху ухайдакали, а тут крохоборничать уже не стоит.
Снявши голову по волосам не плачут.
uhovostro 30 июня 2018 | 23:27
ensebeo: /пребывание команды в Чечне фактически было бесплатным/
Никаким не бесплатным! Египет полностью расплатился с нами расплатился тремя голами в свои ворота...
splin2 30 июня 2018 | 23:38
ensebeo: Акадэмик Кадыров мудр по путински.)))
kunst54 30 июня 2018 | 23:30
А он привык "смешивать свою личную шерсть с государственной".
putn_pnh 30 июня 2018 | 23:36
В рабство их. На пирамиды.