Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не поддерживает правительственный законопроект о пенсионной реформе
Как передает РБК, он уже заявил, что на следующей неделе направит в Госдуму отрицательный отзыв на документ. «Пошли неправильным путем», — заявил Левченко. По его мнению, добиться повышения пенсий можно повышением производительности труда.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 30 июня 2018 | 23:05
"добиться повышения пенсий можно повышением производительности труда. "
зашибись логика! т.е. одни должны лучше вкалывать, чтобы повысить пенсии тем, кто не вкалывал. коммунистическая логика
ura_123 30 июня 2018 | 23:10
olegleon: Эй,неуловимый Джо,где ты тут увидало коммунистическую логику?
Работай,повышай ВВП (не путина) и не меняй правила десятилетиями действующие в этой стране.
danko1 30 июня 2018 | 23:13
ura_123: Кандидат на отставку?
ura_123 30 июня 2018 | 23:16
danko1: Стопудово.
ts 30 июня 2018 | 23:54
danko1: Нет, в понедельник он одумается и скажет, что его неправильно поняли, вырвали из контекста и неправильно перевели...
ura_123 30 июня 2018 | 23:14
olegleon: Кстати,чё там с созданием 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест так широко анонсированных Путиным в далёком мае 2012 года?
Про догнать Португалию уж и говорить не приходится))))
Хотя почему нет,сборная рассеюшки завтра догонит сборную Португалии уже собирающей вещички для отъезда на родину.
nehoroshiy 30 июня 2018 | 23:43
olegleon: Производительность можно поднять если не самому плуг тащить а лошадь запрячь. Или трактор.
olegleon 01 июля 2018 | 00:11
nehoroshiy: да, но для этого надо вкладывать деньги в развитие экономики, а не в ПФР
jamba 30 июня 2018 | 23:06
Только не обольщайтесь сильно, без согласования с администрацией президента, такие демарши не случаются! Скорее всего, это ход в рамках варианта "царь добрый, он прислушался к народу"))))))))))))
ura_123 30 июня 2018 | 23:08
Опппаньки,недолго хлопчику осталось губернаторствовать)))
sab171 30 июня 2018 | 23:11
как хорошо было в союзе- три программы и все новости предсказуемые.
savl_1 30 июня 2018 | 23:16
Левченко: "добиться повышения пенсий можно повышением производительности труда."
Предварительно желательно создать рабочие места. Но в целом действие правильное.
Никак не дождусь, когда же произойдёт раскол в рядах ЕР? Вероятно, трудно противостоять объединяющей идее "обогащайся".
danko1 30 июня 2018 | 23:24
savl_1: Люди, имеющие совесть, в ЕР не идут.
Идут именно для того, чтобы обогащаться.
agriment 30 июня 2018 | 23:47
savl_1:23:16 " Никак не дождусь, когда же произойдёт раскол в рядах ЕР?"
- Левченко от КПРФ. Зюганов в курсе.....
ramun 30 июня 2018 | 23:21
А может,парочку шубохранилищ с аукциона в пользу пенсионного фонда толкнуть?
klink 30 июня 2018 | 23:30
Понятно - коммунист остаётся реакционером. Только вопрос: почему многие либералы стали реакционерами?
putn_pnh 30 июня 2018 | 23:34
Ты политический труп, Левченко!