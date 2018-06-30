Пожар, в Советске на территории бывшего ЦБК полностью ликвидирован
Для тушения потребовалось 30 часов беспрерывной работы пожарных. Пострадавших, по данным МЧС нет. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров. В тушении были задействованы вертолет с водосливным устройством и пожарный поезд, прибывший из Черняховска. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Комментарии2
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jellyu 30 июня 2018 | 23:21
Хотелось бы из заголовка понимать, о чем речь. ЦБК не стал яснее и при открытии новости. Хз где эти Советск и Черняховск, и что у них есть такое, которое ЦБК, которое совсем не ЦКБ)). Это ж не Москва и Мавзолей Ленина на Красной площади, про который все знают. Кому нужны такие новости?
vavylo 30 июня 2018 | 23:27
Советск?! - Прикольное название для Тильзита! ))
Йо!