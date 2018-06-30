Пожар, в  Советске на территории бывшего ЦБК полностью ликвидирован

Для тушения потребовалось 30 часов беспрерывной работы пожарных. Пострадавших, по данным МЧС нет. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров. В тушении были задействованы вертолет с водосливным устройством и пожарный поезд, прибывший из Черняховска. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.