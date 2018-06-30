Столичные полицейские задержали подозреваемого во вчерашнем вооруженном нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана
Столичные полицейские задержали подозреваемого во вчерашнем вооруженном нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении внутренних дел. Имя и род занятий подозреваемого не уточняются. Пострадавший госпитализирован в ножевым ранением. Мотивы нападавшего выясняются.
Комментарии8
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olegleon 30 июня 2018 | 23:03
"Пострадавший госпитализирован в ножевым ранением. Его мотивы выясняются. "
серьёзно? редактор читает новости или нет???
proxozhij 30 июня 2018 | 23:56
olegleon: А с какой больнице не написали...
shplint_05 01 июля 2018 | 00:13
А что такого в этом нападении необыкновенного, чтобы ему посвящать отдельное сообщение? Да ещё и без каких-либо подробностей. Или на "Эхе" считают, что если слишком праздничная обстановка в Москве, то обязательно надо "вате" поднасрать?
gvs 30 июня 2018 | 23:03
Наверно, зачет студенту из Пехотинии не поставил? )))
liquidsky__ 30 июня 2018 | 23:18
Вот так наслушатся всяких Шендеровичий про концлагерь и идут убивать.
savl_1 30 июня 2018 | 23:21
Ставить оценки - занятие рискованное.
Давно пора обеспечить личным оружием учителей школ и преподавателей вузов.
А со временем, возможно и воспитателей детсада.:-(
proxozhij 01 июля 2018 | 00:07
savl_1: Путин когда родился, акушер сказал: "Если ЭТО зашевелится — стреляйте".
j_partizan 01 июля 2018 | 00:10
И что даёт то, что перестали указывать этническое происхождение преступников.
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