Столичные полицейские задержали подозреваемого во вчерашнем вооруженном нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении внутренних дел. Имя и род занятий подозреваемого не уточняются. Пострадавший госпитализирован в ножевым ранением. Мотивы нападавшего выясняются.