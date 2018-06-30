Команда Уругвая стала вторым четвертьфиналистом ЧМ по футболу
В одной восьмой финала уругвайцы одержали победу над сборной Португалии 2:1. Соперниками Уругвая в четветьфинале будут французы, выигравшие сегодня у команды Аргентины 4:3.
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В одной восьмой финала уругвайцы одержали победу над сборной Португалии 2:1. Соперниками Уругвая в четветьфинале будут французы, выигравшие сегодня у команды Аргентины 4:3.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии28
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olegleon 30 июня 2018 | 23:01
вторая красивая игра сегодня
zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:04
olegleon: Ковани сделал Португалию с Роналдо. Финал ЧМ: Россия - Уругвай. Нам бы должок вернуть? А?
rico67 30 июня 2018 | 23:06
zmeelov_1: Вот именно поэтому я сегодня и болел за Уругвай... долги принято отдавать!)
sandro_007 30 июня 2018 | 23:08
Месси и Роналду уезжают. Слово за Неймаром.
takao 01 июля 2018 | 00:15
Я почти счастлив что Криштиану поедет домой, несолоно хлебавши.. Этот гламурный павлин (вот уж кто павлин!!), мне порой кажется, что ему важнее укладка его волосёнок, чем футбол. А как безобразны его постоянно повторяющиеся пантомимы - от малейшего касания - жопой на газончик, ручонки - к небесам, мордочка - к арбитру: "Мальчика абидели!!".
И еще у меня вызывает омерзение другое животное - Пепе. Отвратная сборная, процарапавшаяся, гадиной и ничьями проползшая к чемпионству Европы, на этот раз - заслуженное фиаско. Слава Уругваю, Кавани и другому животному - не жестокому, но кусачему и креативному - Луису Суаресу..
А вот Месси жалко - этот парень заслужил титул и своей игрой, и своими человеческими качествами. Но болел я за лягушатников. К тому же у них появился феноменальный ниггер - уверен, что будущая супер-звезда масштабов Круиффа и Марадоны. Если только на скурвится на медных трубах и на дури - с ниггерами такое случается часто.
liquidsky__ 30 июня 2018 | 23:09
rico67: Не, ну это слишком оптимистично )
rico67 30 июня 2018 | 23:10
liquidsky__: Ну, дайте хоть сутки побыть оптимистом!))
olegleon 30 июня 2018 | 23:21
rico67: 20 часов даём ))))
liquidsky__ 30 июня 2018 | 23:35
olegleon: rico67: Проживите их с пользой )) завтра в это время вам будет либо очень хорошо и вечер только начинается, либо..пора спать )
gordy 30 июня 2018 | 23:13
"Команда Уругвая стала вторым четвертьфиналистом ЧМ по футболу"
Уругвай проехал по России, а теперь растоптал Португалию?
olegleon 30 июня 2018 | 23:08
zmeelov_1: для этого надо тоже красиво играть. может я и пессимист, но не верю, что наша сборная на такое способна.
хотя чудеса случаются
zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:10
olegleon: Вполне по силам. Нужно только пройти Испанию, Хорватию и Англию... Мдааа уж
banyi1 30 июня 2018 | 23:10
zmeelov_1: Надо реально смотреть ))) Но ВЕРИТЬ )))
zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:25
banyi1: Почему то вспомнилось "Они сражались за Родину".. Разговор Стрельцова с Лопатиным
-Вот скажи мне, когда же мы по твоему научимся воевать?
- Вот здесь научимся воевать. В этих степях научимся. Лично я дошёл до такого градуса бешенства, что плюнь на меня - слюна закипать начинает. Зверею!
Стрельцов - В. Тихонов. Лопатин - В. Шукшин.
Символично. Ждём Воскресенья.
zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:27
zmeelov_1: Вроде не бешенства, а злости всё-таки говорил.
mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:18
zmeelov_1:Нам бы должок вернуть?
мельдоний-единственный возможный способ заставить колченогих, косых мастеров показать нулевой результат
zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:30
mordechay_blinchikof: Пупсик, я ж сказал тебе, тебя отбандеренного ждут ямки под Донбассом. Брысь.
mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:36
zmeelov_1-: ☜ швайнехунды,
Лезут гниды из всех щелей и всё из половых.
fig__vvam 01 июля 2018 | 00:03
zmeelov_1: завтра Россия со свистом вылетит.
Только не вешайся с горя.
Утопиться в выгребной яме можешь.
rico67 30 июня 2018 | 23:02
Месси и Роналду все-таки смогут встретиться.... в аэропорту "Шереметьево"!))
mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:25
rico67: Месси и Роналду все-таки смогут встретиться…
- Если завтра мы проиграем, ты послезавтра вообще пенсии не увидишь!
rico67 30 июня 2018 | 23:31
mordechay_blinchikof: я понимаю, что ты лишний на этом празднике жизни, который проходит в России...
А с пенсиями разберемся, не переживай. Работать нужно и тогда сможешь помогать своим родителям. Я за своих спокоен, как и за себя.
banyi1 30 июня 2018 | 23:05
Две классные игры сегодня) Про завтрашние , дипломатично молчу )))
citizeneco 30 июня 2018 | 23:11
Сборная Уругвая показала классную, чистую игру, прекрасный командный футбол, а португальская палочка-выручалочка Роналдо не сработал, судя по его слабой игре выдохся, сколько можно одному голы забивать...
putin_itogy 30 июня 2018 | 23:42
Показательно..
Можно сделать вывод, из футбольной игры,
соотнеся это на страну.
Какой бы не был "великий правитель",
путин, сталин, или Чёрт рогатый.
НИ-ЧЕ-ГО, не получится без командной игры.
Т.е. никакой путин, не смог бы сделать из России то,
что делает из неё - НАСЕЛЕНИЕ.
Или же, по выражается - Каждый народ - достоин своего правителя.
Россия - есть - население.
drgonish 01 июля 2018 | 00:17
putin_itogy:
[Можно сделать вывод, из футбольной игры,
соотнеся это на страну.]
Ну, не интеллектуал-ли?
Ты же из Армении вроде как? Армянская сборная вообще не смогла попасть на ЧМ. Что же ты наделал со своей страной, населюн?!
hammiak 01 июля 2018 | 00:02
Уругвай супер сыграл, думаю, пройдет и Францию!
fresh_breeze 01 июля 2018 | 00:14
Не абы кому проиграла Россия.
"Селесте" и в прошлые годы красиво играли. Если дойдут до финала и будут там играть не с Россией (нострадамусам — молчать!), то буду желать победы им.