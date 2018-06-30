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23:00, 30 июня 2018

Команда Уругвая стала вторым четвертьфиналистом ЧМ по футболу

В одной восьмой финала уругвайцы одержали победу над сборной Португалии 2:1. Соперниками Уругвая в  четветьфинале будут французы, выигравшие сегодня у команды Аргентины 4:3.

Комментарии

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olegleon 30 июня 2018 | 23:01

вторая красивая игра сегодня

zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:04

olegleon: Ковани сделал Португалию с Роналдо. Финал ЧМ: Россия - Уругвай. Нам бы должок вернуть? А?

rico67 30 июня 2018 | 23:06

zmeelov_1: Вот именно поэтому я сегодня и болел за Уругвай... долги принято отдавать!)

sandro_007 30 июня 2018 | 23:08

Месси и Роналду уезжают. Слово за Неймаром.

takao 01 июля 2018 | 00:15

Я почти счастлив что Криштиану поедет домой, несолоно хлебавши.. Этот гламурный павлин (вот уж кто павлин!!), мне порой кажется, что ему важнее укладка его волосёнок, чем футбол. А как безобразны его постоянно повторяющиеся пантомимы - от малейшего касания - жопой на газончик, ручонки - к небесам, мордочка - к арбитру: "Мальчика абидели!!".

И еще у меня вызывает омерзение другое животное - Пепе. Отвратная сборная, процарапавшаяся, гадиной и ничьями проползшая к чемпионству Европы, на этот раз - заслуженное фиаско. Слава Уругваю, Кавани и другому животному - не жестокому, но кусачему и креативному - Луису Суаресу..

А вот Месси жалко - этот парень заслужил титул и своей игрой, и своими человеческими качествами. Но болел я за лягушатников. К тому же у них появился феноменальный ниггер - уверен, что будущая супер-звезда масштабов Круиффа и Марадоны. Если только на скурвится на медных трубах и на дури - с ниггерами такое случается часто.

liquidsky__ 30 июня 2018 | 23:09

rico67: Не, ну это слишком оптимистично )

rico67 30 июня 2018 | 23:10

liquidsky__: Ну, дайте хоть сутки побыть оптимистом!))

olegleon 30 июня 2018 | 23:21

rico67: 20 часов даём ))))

liquidsky__ 30 июня 2018 | 23:35

olegleon: rico67: Проживите их с пользой )) завтра в это время вам будет либо очень хорошо и вечер только начинается, либо..пора спать )

gordy 30 июня 2018 | 23:13

"Команда Уругвая стала вторым четвертьфиналистом ЧМ по футболу"

Уругвай проехал по России, а теперь растоптал Португалию?

olegleon 30 июня 2018 | 23:08

zmeelov_1: для этого надо тоже красиво играть. может я и пессимист, но не верю, что наша сборная на такое способна.
хотя чудеса случаются

zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:10

olegleon: Вполне по силам. Нужно только пройти Испанию, Хорватию и Англию... Мдааа уж

banyi1 30 июня 2018 | 23:10

zmeelov_1: Надо реально смотреть ))) Но ВЕРИТЬ )))

zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:25

banyi1: Почему то вспомнилось "Они сражались за Родину".. Разговор Стрельцова с Лопатиным
-Вот скажи мне, когда же мы по твоему научимся воевать?
- Вот здесь научимся воевать. В этих степях научимся. Лично я дошёл до такого градуса бешенства, что плюнь на меня - слюна закипать начинает. Зверею!
Стрельцов - В. Тихонов. Лопатин - В. Шукшин.
Символично. Ждём Воскресенья.

zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:27

zmeelov_1: Вроде не бешенства, а злости всё-таки говорил.

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:18

zmeelov_1:Нам бы должок вернуть?

мельдоний-единственный возможный способ заставить колченогих, косых мастеров показать нулевой результат

zmeelov_1 30 июня 2018 | 23:30

mordechay_blinchikof: Пупсик, я ж сказал тебе, тебя отбандеренного ждут ямки под Донбассом. Брысь.

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:36

zmeelov_1-: ☜ швайнехунды,
Лезут гниды из всех щелей и всё из половых.

fig__vvam 01 июля 2018 | 00:03

zmeelov_1: завтра Россия со свистом вылетит.
Только не вешайся с горя.
Утопиться в выгребной яме можешь.

rico67 30 июня 2018 | 23:02

Месси и Роналду все-таки смогут встретиться.... в аэропорту "Шереметьево"!))

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 23:25

rico67: Месси и Роналду все-таки смогут встретиться…
- Если завтра мы проиграем, ты послезавтра вообще пенсии не увидишь!

rico67 30 июня 2018 | 23:31

mordechay_blinchikof: я понимаю, что ты лишний на этом празднике жизни, который проходит в России...
А с пенсиями разберемся, не переживай. Работать нужно и тогда сможешь помогать своим родителям. Я за своих спокоен, как и за себя.

banyi1 30 июня 2018 | 23:05

Две классные игры сегодня) Про завтрашние , дипломатично молчу )))

citizeneco 30 июня 2018 | 23:11

Сборная Уругвая показала классную, чистую игру, прекрасный командный футбол, а португальская палочка-выручалочка Роналдо не сработал, судя по его слабой игре выдохся, сколько можно одному голы забивать...

putin_itogy 30 июня 2018 | 23:42

Показательно..
Можно сделать вывод, из футбольной игры,
соотнеся это на страну.
Какой бы не был "великий правитель",
путин, сталин, или Чёрт рогатый.
НИ-ЧЕ-ГО, не получится без командной игры.
Т.е. никакой путин, не смог бы сделать из России то,
что делает из неё - НАСЕЛЕНИЕ.
Или же, по выражается - Каждый народ - достоин своего правителя.
Россия - есть - население.

drgonish 01 июля 2018 | 00:17

putin_itogy:

[Можно сделать вывод, из футбольной игры,
соотнеся это на страну.]

Ну, не интеллектуал-ли?
Ты же из Армении вроде как? Армянская сборная вообще не смогла попасть на ЧМ. Что же ты наделал со своей страной, населюн?!

hammiak 01 июля 2018 | 00:02

Уругвай супер сыграл, думаю, пройдет и Францию!

fresh_breeze 01 июля 2018 | 00:14

Не абы кому проиграла Россия.

"Селесте" и в прошлые годы красиво играли. Если дойдут до финала и будут там играть не с Россией (нострадамусам — молчать!), то буду желать победы им.

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