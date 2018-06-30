Уругвай ведет 2:1 в матче с Португалией
Upd 22:14.Уругвай забивает второй гол. На 62-й минуте гол забил Эдинсон Кавани.
Upd 22:14. Португалия сравняла счет 1:1. На 55-й минуте гол забил Пеле.
Команды ушли на перерыв при счете 1:0.
В Сочи на стадионе Фишт начинается второй тайм матча 1⁄8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии. Счет 1-0 в пользу Уругвая.
Португальцы продержались на три минуты меньше, чем сборная России. Уругвай, который на этом турнире выиграл три матча из трех, забил уже на 7 минуте. Патентованный гол Эдинсона Кавани, который пробил головой после резкого навеса с угла штрафной, сделанного Луисом Суаресом. Роналду тоже получил свой шанс в середине тайма, но со штрафного попал в стенку. После гола уругвайцы начал играть по счету и при очень жесткой борьбе за каждый мяч фактически не дали ни Роналду, ни его партнерам создать ни одного опасного момента да и ударов по воротам было крайне мало. Зато в достатке было падений ударов по ногами, толчков и нарушений. Луису Суаресу довольно долго оказывали помощь на последних минутах после удара локтем в шею, который арбитрам показался легитимным.
Завтра в Москве Сборная России сыграет матч 1⁄8 финала Чемпионата мира с командой Испании. Матч состоится на стадионе в Лужниках.
Первым четветьфиналистом сегодня стала сборная Франции, обыграв со счетом 4:3 команду Аргентины.
А завтра российским футболистам предстоит матч одной восьмой финала с командой Испании.
У сборной России по футболу есть шанс победить в матче с испанцами. Для этого наши игроки не должны допускать ошибок. Об этом сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.
В игре испанской сборной есть некоторые нюансы, которыми должна воспользоваться российская команда, добавил Станислав Черчесов.
Комментарии4
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ivanov356 30 июня 2018 | 22:03
Какой перерыв? У наших любителей красоты в футболе спиртное заканчивается и моча в пивных банках.
stanislav1975 30 июня 2018 | 22:26
Выдра-оракул уже предсказала, что пр"*рём.
stanislav1975 30 июня 2018 | 22:29
Если во время матча начнутся задержания испанских игроков с изъятием наркотиков из бутс, то у наших появится шанс.
grazschdanin 30 июня 2018 | 22:30
Португальцы продержались на три минуты меньше, чем сборная России. Уругвай, который на этом турнире выиграл три матча из трех, забил уже на 7 минуте.
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Что это было?
Это сейчас чемпионских португальцев роналдов сравнили со «сборной Путина», да еще не в их пользу?!