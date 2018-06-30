Уругвай ведет 2:1 в матче с Португалией

Upd 22:14.Уругвай забивает второй гол. На 62-й минуте гол забил Эдинсон Кавани.

Upd 22:14. Португалия сравняла счет 1:1. На 55-й минуте гол забил Пеле.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

В Сочи на стадионе Фишт начинается второй тайм матча 1⁄ 8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии. Счет 1-0 в пользу Уругвая.

Португальцы продержались на три минуты меньше, чем сборная России. Уругвай, который на этом турнире выиграл три матча из трех, забил уже на 7 минуте. Патентованный гол Эдинсона Кавани, который пробил головой после резкого навеса с угла штрафной, сделанного Луисом Суаресом. Роналду тоже получил свой шанс в середине тайма, но со штрафного попал в стенку. После гола уругвайцы начал играть по счету и при очень жесткой борьбе за каждый мяч фактически не дали ни Роналду, ни его партнерам создать ни одного опасного момента да и ударов по воротам было крайне мало. Зато в достатке было падений ударов по ногами, толчков и нарушений. Луису Суаресу довольно долго оказывали помощь на последних минутах после удара локтем в шею, который арбитрам показался легитимным.

Завтра в Москве Сборная России сыграет матч 1⁄ 8 финала Чемпионата мира с командой Испании. Матч состоится на стадионе в Лужниках.

Первым четветьфиналистом сегодня стала сборная Франции, обыграв со счетом 4:3 команду Аргентины.

А завтра российским футболистам предстоит матч одной восьмой финала с командой Испании.

У сборной России по футболу есть шанс победить в матче с испанцами. Для этого наши игроки не должны допускать ошибок. Об этом сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В игре испанской сборной есть некоторые нюансы, которыми должна воспользоваться российская команда, добавил Станислав Черчесов.