Уругвай ведет 1:0 в матче с Португалией
Идет первый тайм.
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Идет первый тайм.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии2
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rico67 30 июня 2018 | 21:12
Шендерович спрашивает, как я могу пить пиво и смотреть футбол, когда голодает террорист Сенцов!
Отвечаю: ЛЕГКО И НАСЛАЖДАЯСЬ!
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minerr 30 июня 2018 | 21:12
Невероятно красивый гол, вдвоём порвали португальскую оборону.