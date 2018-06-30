В окрестностях Лиона нашли сбежавшего два месяца назад из зоопарка кенгуру
Как пишет местная пресса, жители Лиона обнаружили животное на спортивной площадке. Кенгуру вернули в зоопарк, но к сородичам его пустят только через неделю после карантина.
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Как пишет местная пресса, жители Лиона обнаружили животное на спортивной площадке. Кенгуру вернули в зоопарк, но к сородичам его пустят только через неделю после карантина.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии1
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shlevet 30 июня 2018 | 21:12
Наверное так сильно искали =)):-)