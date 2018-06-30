В Москве в результате непогоды повалено 16 деревьев, повреждено 5 автомобилей, пострадавших нет
Как сообщает столичное управление МЧС, по территории города прошёл грозовой фронт. Нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Комментарии2
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ivanov356 30 июня 2018 | 21:09
Плитка то цела, а то опять перестилать будут.
pmasel 30 июня 2018 | 21:09
А смс от МЧС мне пришло часов в 7 вечера, когда уже все давно закончилось. Хотя в моем районе ничего особенно и не было.