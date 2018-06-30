Шесть человек госпитализированы в результате происшествия с теплоходом «Ракета»
Шесть человек госпитализированы в результате происшествия с теплоходом «Ракета», который сел на мель на Лене. Среди пострадавших – трехлетний ребенок. Об этом сообщает Минздрав Якутии. Пациентов в тяжелом состоянии нет.
Комментарии8
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sasass 30 июня 2018 | 20:36
Пьяные капитаны плавают на пьяных ракетах...)))
shlevet 30 июня 2018 | 20:41
sasass: //Пьяные капитаны...//
У вас сведения, что капитан был пьян?
Или вы просто так брякнули, чтобы поставить улыбающиеся скобочки в этой новости?
mordvinyka_zabiyka 30 июня 2018 | 20:44
shlevet: у зырян алкоголь в крови с рождения))как дихлофос у тараканов))
sasass 30 июня 2018 | 21:02
shlevet: На Российских реках трезвый капитан - это нонсенс ....
shlevet 30 июня 2018 | 21:10
sasass: //На Российских реках трезвый капитан - это нонсенс ....//
Когда вы в последний раз видели это лично?
seryj_wolk 30 июня 2018 | 20:40
Рфские ракеты стремятся ко дну океанов и рек.
max3446 30 июня 2018 | 20:57
думаю виновата либеральная прогосдеповская оппозиция
jetsam 30 июня 2018 | 21:05
это все обама.
песку наносил и карты глубин переправил.