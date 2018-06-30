Испанец Франсиско Лопес требует у ФИФА €15 млн за создание системы видеопомощи арбитрам
По его словам, в 1999 году это было изобретением для футбола, но он ничего не хотел за свое открытие. Теперь он видит, что ФИФА действует исключительно в личных интересах и намерен подать в суд на организацию.
Комментарии1
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vasyakirin 30 июня 2018 | 20:42
россия- родина слонов!
россия-путин!
путин родил слона и изобрел видеофиксацию!