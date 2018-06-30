ФИФА разорвала сотрудничество с Диего Марадоной

Причиной стало поведение бывшего форварда сборной Аргентины во время матча национальной сборной с командой Нигерии на чемпионате мира. Марадона показывал неприличные жесты и кричал на болельщиков после гола команды Нигерии. Марадона участвовал в программе «Легенд ФИФА». Ее суть заключается в том, что на каждом матче чемпионате мира должен присутствовать хотя бы один из бывших игроков, выступавших команд.