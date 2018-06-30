ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков
Причиной стал дискриминационный баннер на одном из матчей сборной. Подробности пресс-служба ФИФА не сообщает.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Причиной стал дискриминационный баннер на одном из матчей сборной. Подробности пресс-служба ФИФА не сообщает.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anatolr 30 июня 2018 | 20:35
Ну кто бы сомневался!!!
Anatoлий - сосед Госдепа
sasass 30 июня 2018 | 20:44
Что-то неладно в Российском спорте...
koshkaedu 30 июня 2018 | 20:49
Patrick знает, кого дискриминировали.