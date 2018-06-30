Разработчики сервиса FindFace во «ВКонтакте» закрывают проект

С его помощью по фотографии в соцсети можно найти пользователей. Поэтапное отключение сервиса начнется с 1 июля, заявили в компании N-Tech.Lab. Ее основатель Артем а Кухаренко решил сосредоточиться на «разработке решений для государства и бизнеса»; подробности этой работы не раскрываются.