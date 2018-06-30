Разработчики сервиса FindFace во «ВКонтакте» закрывают проект
С его помощью по фотографии в соцсети можно найти пользователей. Поэтапное отключение сервиса начнется с 1 июля, заявили в компании N-Tech.Lab. Ее основатель Артем а Кухаренко решил сосредоточиться на «разработке решений для государства и бизнеса»; подробности этой работы не раскрываются.
Комментарии5
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pmasel 30 июня 2018 | 20:11
Протестили на большой выборке, собрали базу и отдали прогу ФСБ. Теперь только они и будут ей пользоваться.
spb_aborigen 30 июня 2018 | 20:31
pmasel: Все не так.
Этот сервис задумывался как смарт фильтр от всяких "говнофоток", но оказалось, что с его помощью можно распознавать лица.
Накануне вступления в силу закона Яровой, разработчики досрочно свернули проект, что-бы не помогать холуям в погонах.
Это отличная новость!
parasuk_ 30 июня 2018 | 20:34
А навальный втирал малолетним быдланам: ничего не бойтесь, идите на мои митинги, никакой программы для распознавания лиц не существует. Наврал, подлец. Сколько себе жизнь сломала из-за зеленорожего прохиндея
russky77 30 июня 2018 | 20:44
Троллей сервис вычисляет, вот и сказали разработчику Ай-яй-яй!!! Пойдет теперь в ФСБ, игрушки майорам ставить и чужие компы ломать
liquidsky__ 30 июня 2018 | 20:55
Сделали предложение от которого не смог отказаться?