Суд о продлении меры пресечения Оюбу Титиеву может пройти в закрытом режиме
Об этом пишет портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник, знакомый с делом. По его сведениям заседание, скорее всего, будет назначено на 3 июля и пройдет одновременно с предварительным слушанием. Глава горозненского «Мемориала» арестован по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что марихуану ему подбросили полицейские.
Комментарии8
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hrenvam 30 июня 2018 | 20:06
Закрытый режим подбрасывал закрытому в закрытом режиме...
sasass 30 июня 2018 | 20:08
Темные дела творятся в темной стране...
nns33 30 июня 2018 | 20:10
Дожил человек до 60 лет ,пользовался уважением,защищал права людей. И в одночасье стал наркоторговцем? Не может такого быть никогда.Все,кто Оюба знал,кто с ним работал, отзываются о нём,как о достойном человеке.Больше верится в то,что подбросили наркотики,чтобы очернить,выдавить из общественной жизни,не дать помогать людям.
max3446 30 июня 2018 | 20:11
ну дак вопрос о продлении меры пресечения по закону в закрытом судебном заседании проводится
olegleon 30 июня 2018 | 20:12
у Ярошенко ни грамма наркоты не нашли, а американский суд влепил ему 20 лет и никто не вякнул. хватило только слов сотрудников спецслужб, что он якобы собирался перевозить наркотики.
zztop1960 30 июня 2018 | 20:21
А чё там мелочится , все дела должны быть в закрытом режиме , как дело Сенцова и т.д. , а лучше вообще вернуться к русским скрепам и ввести тройки , нахрен заморачиваться , всё по быстрому , без адвокатов и другой лишней канетели.
ugiazov 30 июня 2018 | 20:26
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Суд о продлении меры пресечения Оюбу Титиеву может пройти в закрытом режиме.\\
Потому что доводы, которые будет приводить судья, могут привести к тому, что появятся пострадавшие от смеха.
zztop1960 30 июня 2018 | 20:28
Российский суд , самый гуманный суд в мире ! Есть бабло , не виноват , нет бабла , виноват.Член ЕР , не виноват , против ЕР, виноват , какие проблемы