Суд о продлении меры пресечения Оюбу Титиеву может пройти в закрытом режиме.\\

Об этом пишет портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник, знакомый с делом. По его сведениям заседание, скорее всего, будет назначено на 3 июля и пройдет одновременно с предварительным слушанием. Глава горозненского «Мемориала» арестован по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что марихуану ему подбросили полицейские.