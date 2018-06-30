Россия попала в список стран, жители которых наиболее пристально следят за ЧМ по футболу
Как сообщает пресс-служба ФИФА, в данном рейтинге Россия занимает четвертое место. Российские болельщики в среднем проводят на интернет-платформах ФИФА около 40 минут. В общей сложности на страницы ФИФА в соцсетях подписано более 120 млн человек.
Комментарии18
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hrenvam 30 июня 2018 | 20:04
Правильнее сказать - "С содроганием ожидают окончания"...
lenin3 30 июня 2018 | 20:08
hrenvam: окончания всего...
andy66 30 июня 2018 | 20:55
это единственное, за чем россиянам еще разрешено следить
tag188 30 июня 2018 | 20:06
Странно, вокруг вроде все говорят о росте цен на бензин, про поднятие пенсионного возраста, НДС, ЖКХ с завтрашнего дня, а как раз футбол, где сборная России не имеет ни малейших шансов даже на место в первой десятке, никому не интересен.
olegleon 30 июня 2018 | 20:18
tag188: если вокруг Вас говорят, то задумайтесь о своём окружении ))
просто потому, что люди смотрят красивый футбол, например, как сегодня между Францией и Аргентиной
tag188 30 июня 2018 | 20:27
olegleon: Это значит, что вокруг меня нормальное окружение, которого интересуют насущные проблемы.
А вот если бы вокруг меня были зомби, которых волнует происходящее в Украине, Сирии, или ного-мяч, то тогда, да, стоило бы задуматься.
А так -- никакого ажиотажа из-за футбола у нас в городе нет. Может быть что-то и происходит в городах, которые принимают чемпионат.
olegleon 30 июня 2018 | 20:35
tag188: насущные проблемы не являются помехой для интереса другими проблемами. мне кажется, что так должно быть с нормальными людьми. а если человек зациклился на чём то одном, то это не нормально.
"нельзя же так деньги любить"
amebix 30 июня 2018 | 20:27
tag188: я смотрю по возможности все матчи, шансы сборной РФ оцениваю трезво. Но на ЧМ смотрю за красотой футбола в первую очередь.
А про рост цен, пенсии и тд в курсе, но одно другому не мешает, а может даже и помогает.
Тем более футбол для меня это не только Чемпионт Европы или Мира, я много лет болею за лондонский Вэст Хэм, но это не мешает переживать за сборную РФ на ЧМ и ЧЕ, да и просто получать наслаждение от игры других сборных.
amebix 30 июня 2018 | 20:31
а ситуация с пенсиями это тотальная несправедливость, особенно у нас в районах Крайнего Севера, ну или например для монтажников на высотных объектах, там многие к 60 то годам уже не могут высоко залезать да даже в 50 лет это тяжело.
ukrodupa404 30 июня 2018 | 20:06
На первом месте по любому украгабонистан ,сидят болезные у ящиков, в ожидании какой нибудь гадости ! Ну че с них взять ? Животные !
hrenvam 30 июня 2018 | 20:11
ukrodupa404: Ты - видимо неопытный начинающий, и преждевременно кончающий ?
pyco_mypucmo 30 июня 2018 | 20:11
ukrodupa404: Кайф в том, что долго ждать гадостей о России не приходится. Они происходят непрерывно.
banyi1 30 июня 2018 | 20:10
Бездельники-уроды переживают про пенсии. Я не не обобщаю , конечно есть проблемные регионы. Но в больших городах, если работал всю жизнь, то на пенсию наплевать. Мне 47 лет. Мне насрать на пенсию, я уже заработал и работаю. Мой отец 67 лет, инженер, работает и сейчас, маме 67 лет, тоже работает. Дочке 27 лет - работает.
pyco_mypucmo 30 июня 2018 | 20:13
banyi1: Да, много вас тут серет.
sasass 30 июня 2018 | 20:12
...и тут сумели сфальсифицировать...
odobryam_s 30 июня 2018 | 20:25
"Морда набита и пиво разлито,
Но преодолен милицейский кордон.
Весь сектор раскрашен, цвета только наши,
Мы точно взорвем стадион.
А рядом какой-то прыщавый очкарик,
Пришедший на верную смерть:
Кричалок не знает, волну не пускает,
Он просто пришел посмотреть.
Как двадцать два миллионера по траве гоняют мяч,
А на трибунах сорок тысяч - кто-то в крик, а кто-то в плач,
У них нет яхты, нету виллы, на исходе валидол.
У них осталось только пиво и футбол."
"Джин тоник". "Пиво и футбол".
ugiazov 30 июня 2018 | 20:31
А чему ещё в России порадоваться?
salut__521 30 июня 2018 | 21:00
//жители которых наиболее пристально следят за ЧМ по футболу//
Также говняшка в списке стран, за жителями которых наиболее пристально следят спецслужбы...