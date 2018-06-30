Россия попала в список стран, жители которых наиболее пристально следят за ЧМ по футболу

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в данном рейтинге Россия занимает четвертое место. Российские болельщики в среднем проводят на интернет-платформах ФИФА около 40 минут. В общей сложности на страницы ФИФА в соцсетях подписано более 120 млн человек.