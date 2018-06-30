Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4:3 в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу
В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее сегодня.
Сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам с просьбой поддержать ее перед матчем 1\8 финала Чемпионата мира.
Вместе мы сможем победить, — сказали футболисты.
Игра российской сборной с командой Испании пройдет завтра на московском стадионе «Лужники». Матч начнется в 17:00 мск.
Комментарии8
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olegleon 30 июня 2018 | 20:06
придётся Макрону в Россию ехать, если французы и дальше так играть будут
banyi1 30 июня 2018 | 20:12
olegleon: А куда деваться? Только если парась , правда, разрешение даст )))
astet 30 июня 2018 | 20:16
banyi1: Вместе мы сможем победить.
Значит, Уругваю продули с сухим
лишь потому, что не поддержали болельщики? ;)))
Сначала Путину не повезло с гражданами,
теперь футбольной сборной с болельщиками?
Может и Путину, сборной поменять страну? ;)))
gordy 30 июня 2018 | 20:30
Месси не Мессия - поэтому обошлось без чудес?
zemljanka 30 июня 2018 | 20:35
Французы были быстрее.
7 голов в матче говорят сами за себя.
До свидания, Аргентина.Не горюй!
maxcarev 30 июня 2018 | 20:15
A сборная России хочет разделить ответственность за вылет с болельщиками: типа плохо нас поддержали
sasass 30 июня 2018 | 20:18
В запертой стране побед не бывает - у нее есть единственная победа - " это "День Победы."....
aler_il1 30 июня 2018 | 20:28
Vive la France!