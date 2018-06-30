В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее сегодня.

Сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам с просьбой поддержать ее перед матчем 1\8 финала Чемпионата мира.

Вместе мы сможем победить, — сказали футболисты.

Игра российской сборной с командой Испании пройдет завтра на московском стадионе «Лужники». Матч начнется в 17:00 мск.