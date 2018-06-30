Во  всех 50 американских штатах проходят демонстрации против миграционной политики Дональда Трампа

Как передает «Си-Эн-Эн», протестующие требуют не допускать разъединения семей иммигрантов на границе, освобождения задержанных и прекращения в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы. Участники акций также требуют отказа от так называемой политики «нулевой терпимости». По данным «Ю-Эс-Эй тудей», протесты проводятся под лозунгом «Соединим семьи».