Во всех 50 американских штатах проходят демонстрации против миграционной политики Дональда Трампа
Как передает «Си-Эн-Эн», протестующие требуют не допускать разъединения семей иммигрантов на границе, освобождения задержанных и прекращения в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы. Участники акций также требуют отказа от так называемой политики «нулевой терпимости». По данным «Ю-Эс-Эй тудей», протесты проводятся под лозунгом «Соединим семьи».
Комментарии3
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vinibi_ 30 июня 2018 | 19:34
Еще бы, поназапускали в страну бог знает кого- вот и митингуют против свой депортации!!!
polba 30 июня 2018 | 19:41
vinibi_: Сознательное разрушение (демпингом и "гуманитарной помощью") экономики соседней страны для получения дешевой, бесправной рабочей массы.... Эту массу необходимо держать в страхе и периодически регулировать.
banyi1 30 июня 2018 | 19:40
Ну CNN это типо нашего Эхо и НГ, солидное СМИ )))