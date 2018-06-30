РФС: Все игроки сборной России по футболу строго соблюдают антидопинговыеправила
Все игроки сборной России по футболу строго соблюдают антидопинговыеправила. Об этом сообщает пресс-служба РФС. В заявлении организации отмечается, что попытки иностранных СМИ обвинить Дениса Черышева в употреблении запрещенных веществ основаны на искаженной информации.
Испанская сборная – один из сильнейших противников, но Россия может ее одолеть в матче 1⁄8 финала. Об этом сказал полузащитник нашей команды Денис Черышев.
Самое главное для сборной России – остаться профессионалами и победить, добавил Денис Черышев.
Комментарии3
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odobryam_s 30 июня 2018 | 19:34
Ну дык.... А как же.... Еще бы.... И, в конце концов, не пойман - не вор!
testmeter 30 июня 2018 | 19:39
Российские антидопинговые правила:
1. Свою пробирку всегда носи с собой
2. Ты ничего не знаешь
3. Тебя там не было
4. Если чё, ты сам виноват
testmeter 30 июня 2018 | 19:41
testmeter: Недаром это скрепное слово по-русски пишется слитно:
#антидопинговыеправила