Все игроки сборной России по футболу строго соблюдают антидопинговыеправила. Об этом сообщает пресс-служба РФС. В заявлении организации отмечается, что попытки иностранных СМИ обвинить Дениса Черышева в употреблении запрещенных веществ основаны на искаженной информации.

Испанская сборная – один из сильнейших противников, но Россия может ее одолеть в матче 1⁄ 8 финала. Об этом сказал полузащитник нашей команды Денис Черышев.

Самое главное для сборной России – остаться профессионалами и победить, добавил Денис Черышев.