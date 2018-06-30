Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Сегодня в одной восьмой финала французы со счетом 4:3 одержала победу над командой Аргентины. В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который начнется в 21 час. Встреча 1⁄4 финала с участием французской команды состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 30 июня 2018 | 19:35
Хорошая игра была, но Аргентина меня не порадовала...((((
banyi1 30 июня 2018 | 19:43
Жалко наши завтра вылетят (( Но это закономерно. Но может, но вдруг... Буду болеть) Бегать научились , но играть ...увы(