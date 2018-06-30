Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сегодня в одной восьмой финала французы со счетом 4:3 одержала победу над командой Аргентины. В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который начнется в 21 час. Встреча 1⁄ 4 финала с участием французской команды состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.