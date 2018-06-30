Пермская чиновница, рассказавшая о плате за дождевую воду, лишилась работы

Предприятие ждет проверка.

Автор «налога на дождь» всего за несколько часов сделала город Кунгур известным на всю страну. Начальник отдела «Водоканала» по работе с населением в городе Роза Сулейманова заявила местным журналистам, что сточные воды в канализационной системе – это и дождевая вода, стекающая через люки в коллекторы. Тариф – 7 рублей в месяц с квартиры. В социальных сетях моментально отреагировали на это нововведение и предложили брать деньги за воздух и отдельно за грозу с градом и ветром.

Успокоить местных жителей смогли власти региона, которые обвинили чиновницу в некомпетентности. Как сообщил агентству ТАСС советник замглавы правительства Андрей Красников, начальник отдела не знала, что входит в плату за общедомовые нужды.

Собирать деньги на дождь и снег пытались год назад чиновники в Еврейской автономной области. Директор биробиджанского «Водоканала» называл это вынужденной мерой ради выхода предприятия из кризиса, напоминает Ура.ру.