Пермская чиновница, рассказавшая о плате за дождевую воду, лишилась работы
Предприятие ждет проверка.
Автор «налога на дождь» всего за несколько часов сделала город Кунгур известным на всю страну. Начальник отдела «Водоканала» по работе с населением в городе Роза Сулейманова заявила местным журналистам, что сточные воды в канализационной системе – это и дождевая вода, стекающая через люки в коллекторы. Тариф – 7 рублей в месяц с квартиры. В социальных сетях моментально отреагировали на это нововведение и предложили брать деньги за воздух и отдельно за грозу с градом и ветром.
Успокоить местных жителей смогли власти региона, которые обвинили чиновницу в некомпетентности. Как сообщил агентству ТАСС советник замглавы правительства Андрей Красников, начальник отдела не знала, что входит в плату за общедомовые нужды.
Собирать деньги на дождь и снег пытались год назад чиновники в Еврейской автономной области. Директор биробиджанского «Водоканала» называл это вынужденной мерой ради выхода предприятия из кризиса, напоминает Ура.ру.
Комментарии14
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bozk 30 июня 2018 | 19:07
Чиновницу уволили, а налог оставили.
ignachio 30 июня 2018 | 19:12
По новостям в Яндексе получается, что уволили чиновника, виновного в нелепом налоге. Оказывается уволили того, кто проболтался.
pro_hanov 30 июня 2018 | 19:42
Чиновница перестаралась немного. Из литературы можно почерпнуть массу идей по налогообложению граждан.
"На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и воздух в деревне является собственностью графинь Вишен, и поэтому все, кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха. Раз в месяц кавалер Помидор обходил деревенские дома и заставлял крестьян глубоко дышать в его присутствии. По очереди он измерял у них объём груди после вдоха и выдоха, затем производил подсчёт и устанавливал, какая сумма причитается с каждого потребителя воздуха. " (с) "Приключения Чиполлино
odobryam_s 30 июня 2018 | 19:08
Вот она, полная профнепригодность российского начальства. И ведь такой уровень профессионализма повсюду, от первой до последней ступеньки в чиновничьей иерархии... Судопроизводство, как говаривала чересчур одаренная дочка одного пресс-секретаря....
gvs 30 июня 2018 | 19:12
Ради выхода из кризиса работников водоканала вооружили и отправили на гоп-стоп )))
kama 30 июня 2018 | 19:14
От произвола чиновников спасает только интернет.
shlevet 30 июня 2018 | 19:22
kama: //От произвола чиновников спасает только интернет.//
Да причем здесь интернет?
А если бы его не было, вы бы платили за это?
Если да, то вы достойны такого сбора и неважно есть инернет или нет
dzhuzeppe 30 июня 2018 | 19:24
Ну и что? Все как на обожаемом Западе. В США за воду платят по счетчику. Но плата включает не только воду, но и канализацию! Т.е. если вы по счетчику истратили скажем 10 кубометров воды, то с вас возьмут счет по тарифу на это воду (скажем, 1 доллар за каждый кубометр) ПЛЮС еще 1-2 доллара за канализацию, так что полный счет будет 10 долларов за потребление 10 кубометров плюс 10 или 20 долларов за слив такого же числа кубометров в канализацию.
Тариф на канализацию выставляется просто исходя из расход городских служб на канализирование всей воды города, и делится поровну на число потребленных всеми жителями кубометров воды.
odobryam_s 30 июня 2018 | 19:26
dzhuzeppe: Загляни в свой счет за коммунальные! США, мля.....
student_ru_ru 30 июня 2018 | 19:31
dzhuzeppe: Только при чём тут дождевая вода? Она не по счётчику приходит.)
uhovostro 30 июня 2018 | 19:43
dzhuzeppe: Да-да-да! А ещё у них негров вешают...
peresvet73 30 июня 2018 | 19:38
Это имело такие серьёзные последствия для сотрудницы, потому-что видимо правительство РФ, действительно разрабатывает такие налоги.
putin_itogy 30 июня 2018 | 19:42
"Власть развращает.
Абсолютная власть - развращает абсолютно".(с)
Ничего нового..
Всё старо как мир.
virgenu 30 июня 2018 | 19:43
Чиновница действует в духе путинского режима, за это ей орден надо дать, а не увольнять.Чем её инициатива отличается от пенсионного грабительства, паскудства с трудовыми книжками, закона Яровой, хулиганства ЖКХ и прочих мошенничествах власти.