Банк «Уралсиб» заблокирует карты Виза и Мастеркард бюджетников и студентов, которые подлежат обмену на карты «Мир»
Как говорится на сайте банка, с 1 июля вступает в силу закон, по которому зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений должны будут зачисляться только на карты этой платежной системы. Между тем, как отмечают «Ведомости», в блокировке карт Виза и Мастеркард нет необходимости – они могут потребоваться клиентам в поездках за границу и в повседневных платежах. В частности, другие банки просто открывают новые счета и уже к ним привязывают карты «Мир», не блокируя ранее открытые.
Комментарии10
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oldpartizan 30 июня 2018 | 19:05
карты хоть на бересте? а то нескре поносно как то....
danko1 30 июня 2018 | 19:07
oldpartizan: Это уже не добровольно-принудительно, а просто принудительно.
Не желаете- заставим. И никакого выбора.
leda53 30 июня 2018 | 19:09
А платить за обслуживание обеих придётся, не так ли?
equus 30 июня 2018 | 19:39
leda53:
Обычно владельцы зарплатных карт за обслуживание не платят.
tag188 30 июня 2018 | 19:11
А на каком основании?
Закон ничего не говорит о принудительной блокировке старых карт, после перевода бюджетников и тд. на МИР. договор клиента с банком, тоже.
Выпускайте свою карту МИР, привязывайте ее к новому счету (если клиент не хочет отказываться от старой ВИЗЫ) и давайте ее клиенту.
Забавно будет у того, кто допустим сейчас находится в отпуске за границей со своей старой картой, зная, что у него на ней, допустим, 3 зарплаты. Бах! И 1 июля он в чужой стране с заблокированными собственными средствами просыпается.
hastings 30 июня 2018 | 19:28
tag188: на основании идеологической целесообразности!
martin5660 30 июня 2018 | 19:20
За снятие наличных с карт "Мир" Сбербанк будет брать комиссию.
tks 30 июня 2018 | 19:24
П.У.T.O.P.A.C.Ы.
max3446 30 июня 2018 | 19:29
желтая новость фейк. никто никакие карты никогда не блокировали не будет это делать. максимум теперь сам держатель карты будет платить за годовое обслуживание, а не предприятие как до этого
virgenu 30 июня 2018 | 19:37
Путинский режим не отпускает зуд запретительства.Наглое насилие над гражданином в интересах чиновничества-у человека отбирается право распоряжаться своими кровными заработанными деньгами. У каждого гражданина есть собственный резон, какой системой пользоваться при расчётах на рынке и не Путину командовать этим правом.