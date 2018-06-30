Банк «Уралсиб» заблокирует карты Виза и Мастеркард бюджетников и студентов, которые подлежат обмену на карты «Мир»

Как говорится на сайте банка, с 1 июля вступает в силу закон, по которому зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений должны будут зачисляться только на карты этой платежной системы. Между тем, как отмечают «Ведомости», в блокировке карт Виза и Мастеркард нет необходимости – они могут потребоваться клиентам в поездках за границу и в повседневных платежах. В частности, другие банки просто открывают новые счета и уже к ним привязывают карты «Мир», не блокируя ранее открытые.