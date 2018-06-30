Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по футболу. Сборная Франции вырвала победу у команды Аргентины со счетом 4:3.

Лионель Месси снова не смог стать чемпионом мира. Сборная Аргентины проиграла Франции 3:4 в 1/8 финала и отправляется домой.

В первом тайме команды в большей степени караулили друг друга. Французы быстро открыли счет. На 13 минуте Мбаппе получил мяч на ход, убежал от защитников и был сбит. Гризман реализовал пенальти. У Лионеля Месси шансов отличиться не было вообще. Его внимательно караулили сразу два игрока французской команды. Тем не менее, он принес пользу, уведя за собой опекунов. И оставив ди Марию в одиночестве в 20 метрах от ворот. Полузащитник аргентинской команды ударил плотно и точно. Ничья 1:1. в начале второй тайма Месси в первый раз ударил по воротам и Меркадо подставил ногу, изменив направление. Аргентина вышла вперед. Французы отыгрались после паса-шедевра Мэтьюди и удара слета другого защитника Павара. И этобыло еще не все. На 64 минуте Мбаппе оказался быстрее всего в штрафной и пробил под опорную ногу Армани. Франция снова вышла вперед. А еще через несколько минут аргентинцы пропустили контратаку и Мбаббе окончательно похоронил Аргентину, хотя Агуэро в добавленное время один гол отыграл.

Сборная России завтра в Москве сыграет матч 1⁄ 8 финала с командой Испании.

Между тем, российские болельщики с нетерпением ждут завтрашней встречи национальной сборной с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Главный тренер россиян Станислав Черчесов считает, что у сборной России есть шанс победить в матче с испанцами.

Между тем, сборная Испании тщательно подготовилась к матчу с Россией и проанализировала игру предстоящего соперника, об этом заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро.

Завтрашний матч в Лужниках начнется в 17 часов.