Сборная Франции вырвала победу у команды Аргентины со счетом 4:3
Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по футболу. Сборная Франции вырвала победу у команды Аргентины со счетом 4:3.
Лионель Месси снова не смог стать чемпионом мира. Сборная Аргентины проиграла Франции 3:4 в 1/8 финала и отправляется домой.
В первом тайме команды в большей степени караулили друг друга. Французы быстро открыли счет. На 13 минуте Мбаппе получил мяч на ход, убежал от защитников и был сбит. Гризман реализовал пенальти. У Лионеля Месси шансов отличиться не было вообще. Его внимательно караулили сразу два игрока французской команды. Тем не менее, он принес пользу, уведя за собой опекунов. И оставив ди Марию в одиночестве в 20 метрах от ворот. Полузащитник аргентинской команды ударил плотно и точно. Ничья 1:1. в начале второй тайма Месси в первый раз ударил по воротам и Меркадо подставил ногу, изменив направление. Аргентина вышла вперед. Французы отыгрались после паса-шедевра Мэтьюди и удара слета другого защитника Павара. И этобыло еще не все. На 64 минуте Мбаппе оказался быстрее всего в штрафной и пробил под опорную ногу Армани. Франция снова вышла вперед. А еще через несколько минут аргентинцы пропустили контратаку и Мбаббе окончательно похоронил Аргентину, хотя Агуэро в добавленное время один гол отыграл.
Сборная России завтра в Москве сыграет матч 1⁄8 финала с командой Испании.
Между тем, российские болельщики с нетерпением ждут завтрашней встречи национальной сборной с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Главный тренер россиян Станислав Черчесов считает, что у сборной России есть шанс победить в матче с испанцами.
Между тем, сборная Испании тщательно подготовилась к матчу с Россией и проанализировала игру предстоящего соперника, об этом заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро.
Завтрашний матч в Лужниках начнется в 17 часов.
Комментарии10
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putin_itogy 30 июня 2018 | 19:03
Заслуженная Победа!
Играли равно, но Аргентина фолила, грязновато играли.
А так победить могли и те и другие.
Честный результат!
sandro_007 30 июня 2018 | 19:16
putin_itogy:
Пенальти сомнительный, но черные сыны Франции все равно были чуточку лучше.
sandro_007 30 июня 2018 | 19:04
Европа чернеет. Сбывается предсказание Каддафи.
banyi1 30 июня 2018 | 19:06
Ну ВЫРВАЛА, это конечно для Эхо, но отлично победила)
pavelmistery 30 июня 2018 | 19:08
Какой накал страстей! (с)
maf58 30 июня 2018 | 19:08
Французы хороши, но их высокомерие, вальяжность, граничащая с расхлябанностью при ведении в счёте, может сыграть с ними злую шутку на следующих этапах.
recobra 30 июня 2018 | 19:22
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
rusof_ob 30 июня 2018 | 19:23
Открыл для себя Павара.
len56 30 июня 2018 | 19:32
Да,собиралась сборная Аргентины перед ЧМ съездить в Израиль и помолиться у Стены Плача,но испугалась арабесов,которые грозились поубивать,как самих футболистов,так и членов их семей...
Теперь поедут домой,зато живые.
listen_up 30 июня 2018 | 19:34
Марчиано провалил игру сам и не смог организовать защиту. В прошлом матче заработал пенальти в свои ворота. В Барсе его давно уже не ставят в игру. Месси не помог команде, не смог или .....? Французы набрали быстрых длинноногих и чернокожых, вот они и перебегали защитников. Прогноз: Франция в полуфинале, а может быть и в финале (20%).