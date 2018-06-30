"Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве и завтра"

Об этом предупреждает столичное управление МЧС. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Напомним, сегодня из-за штормового предупреждения власти Москвы закрыли Фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах и свернули работу во многих столичных парках и на ВДНХ.