Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве и завтра
Об этом предупреждает столичное управление МЧС. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Напомним, сегодня из-за штормового предупреждения власти Москвы закрыли Фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах и свернули работу во многих столичных парках и на ВДНХ.
Комментарии3
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max3446 30 июня 2018 | 18:44
Думаю за организацию непогоды можно смело арестовывать ничтожество наврального и на 30 суток его сажать
gordy 30 июня 2018 | 18:57
"Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве и завтра"
Разве сегодня было?
max3446 30 июня 2018 | 19:04
gordy: а это значение не имеет