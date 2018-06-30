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18:31, 30 июня 2018

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах

Выступая во Владикавказе на форуме «Диалог с молодежью», Битаров сказал (цитирую по сайту Градус Про): «Стыдно гулять по проспекту в трусах. Или как это назвать? Как можно в пляжных тапочках гулять и показывать свое тело, каким бы красивым оно ни было?»

При этом Битаров призвал не бояться делать замечания молодым людям за одежду, которую они носят.

Комментарии

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pionerka Зинаида Сацкая 30 июня 2018 | 18:35

Как хорошо, что все остальные проблемы в республике решены. Как в детском анекдоте: "Эх, Марьванна, мне бы ваши заботы".

post_v 30 июня 2018 | 18:59

pionerka:
=========
один "начальник" у ребенка помпон с шапки срезает
другой на шорты смотреть не может

это один и тот же, или они все такие странные

а Путин с голым торсом на коне со свастикой в уздечке его не аолнует?

gordy 30 июня 2018 | 19:00

"Как можно в пляжных тапочках гулять и показывать свое тело, каким бы красивым оно ни было?»"

На самого-то, небось, без слёз не взглянешь?

sharko_2 30 июня 2018 | 19:19

/обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах/
/«Стыдно гулять по проспекту в трусах...»/

Для эховских историков-таджиков трусы и шорты - одно и то же?

i_c_e 30 июня 2018 | 18:37

Очевидный гомик. Не может не обратить внимания на голые ноги «молодых людей». Кстати, тут фото иранцев в связи с футболом появлялись — многие в шортах.

olegleon 30 июня 2018 | 18:42

i_c_e: они его смущают.

anticolonel 30 июня 2018 | 18:57

olegleon: Правильно, пора запрещать этот экстремизм! Пора запрещать все и прекращать этот разгул демократии.

scimitar 30 июня 2018 | 18:38

Точно, точно. Какие шорты, какие тапочки?! Галифе, фофудья, паранджа. Сапоги кирзовые. Тогда Битаров будет доволен и счастлив.

seryj_wolk 30 июня 2018 | 18:49

scimitar: А я вот хожу в шортах и мне почему-то не стыдно. ))))

vedma2017 30 июня 2018 | 18:53

seryj_wolk:
И я тоже. И мне тоже.

bilrot 30 июня 2018 | 18:52

scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: Осетины в большинстве - христиане .

(комментарий скрыт)

gregor 30 июня 2018 | 18:44

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах
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Боюсь предположить ,но это упрёк Путину , он вообще с голым торсом ходит ....

dunai10 30 июня 2018 | 19:04

gregor: ....но это упрёк Путину , он вообще с голым торсом ходит ....
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В каком ГОРОДЕ и по какому ПРОСПЕКТУ ???

rihard 30 июня 2018 | 18:44

Пусть он голопузому Путину попробует замечание сделать!

ura_123 30 июня 2018 | 18:44

Мужчинку взволновали мохнатые мужские ноги торчащие из шорт???

fresh_breeze 30 июня 2018 | 18:45

А в мини-юбке для женщины было бы не стыдно гулять? Однако ж, в период застоЛья они, женщины, не хило поиздевались над противоположным полом с помощью коротких юбок.
Кстати, мужчины в те годы шорты, по-моему, не носили (на море не в счёт).

Так вот, если даже брежневско-сусловская система не делала женщинам замечания по поводу оголённых ног чуть ли не по самую...ту самую, то чо сегодня-то мужчин из-за шортов терзать, товарищ Битаров?

orein51 30 июня 2018 | 18:46

"Второй пошёл..." [апосля Германии и шорты пригодились]

viktorova 30 июня 2018 | 18:49

Ещё один губернатор, потерпевший от жары.
Одному души умерших мерещатся... этому в шортах и тапочках гулять стыдно...
Они из одной палаты, чтоль...?

oldpartizan 30 июня 2018 | 19:03

viktorova: увы...из одной страны

bilrot 30 июня 2018 | 18:50

Ну прямо , как в годы моей молодости - узнаю Советский союз !

(комментарий скрыт)

vedma2017 30 июня 2018 | 18:55

Вот те раз !!!
А в чем летом в жару ходить ?? В бурке ???

sutara 30 июня 2018 | 18:56

А как летом еще нужно ходить?

putn_pnh 30 июня 2018 | 18:59



Осетины провоцируют: ходят в коротких шортах с оголенными ягодицами. Понимаю руководство республики.


gudriksson 30 июня 2018 | 19:01

кому показывать, он что латентный?

divannaya_analitika 30 июня 2018 | 19:01

А в сауну с девочками из МГЕР он не ходит?
Какой-то неправильный единорос.

putin_itogy 30 июня 2018 | 19:07

ДИКАРЬ!
Старые должны уходить!
Молодость - должна устанавливать Законы, по тому как жить и что делать.
А не старые обезьяны слезшие с деревьев.
Не должен сейчас, Сталин(Иван Грозный, фараон Туттанхамон, Пётр-1й, и т.д)-в 21 веке указывать как жить нам!

lawyer12 30 июня 2018 | 19:15

И девушек в хиджаб и хипстеров на комбикорм жиесть

riots 30 июня 2018 | 19:17

И заметьте, никто его не послал куда подальше с его замечаниями.
Молча покивали и промолчали.

samkos 30 июня 2018 | 19:23

Дикари с Кавказа. Потомки снежных людей.

mudrlant 30 июня 2018 | 19:28

Что же вы, Битаров, медлите? Народишко вконец распустился. Созывайте народные дружины, ставьте под ружье комсомольские патрули, запретите продажу бездуховных труселей. А всех, кто в них щеголяет, гоните к чертовой матери с работы, школы, институтов. Порядок должен быть! Иначе Держава рухнет. Из-за труселей!

kochar 30 июня 2018 | 19:31

И этот человек представляет республику?
Пропал дом.

aleksei123m 30 июня 2018 | 19:34

Всех идиотов собрал во власть.
Это потрясающая и единственная победа путина!

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