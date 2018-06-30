Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах
Выступая во Владикавказе на форуме «Диалог с молодежью», Битаров сказал (цитирую по сайту Градус Про): «Стыдно гулять по проспекту в трусах. Или как это назвать? Как можно в пляжных тапочках гулять и показывать свое тело, каким бы красивым оно ни было?»
При этом Битаров призвал не бояться делать замечания молодым людям за одежду, которую они носят.
Комментарии32
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pionerka Зинаида Сацкая 30 июня 2018 | 18:35
Как хорошо, что все остальные проблемы в республике решены. Как в детском анекдоте: "Эх, Марьванна, мне бы ваши заботы".
post_v 30 июня 2018 | 18:59
pionerka:
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один "начальник" у ребенка помпон с шапки срезает
другой на шорты смотреть не может
это один и тот же, или они все такие странные
а Путин с голым торсом на коне со свастикой в уздечке его не аолнует?
gordy 30 июня 2018 | 19:00
"Как можно в пляжных тапочках гулять и показывать свое тело, каким бы красивым оно ни было?»"
На самого-то, небось, без слёз не взглянешь?
sharko_2 30 июня 2018 | 19:19
/обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах/
/«Стыдно гулять по проспекту в трусах...»/
Для эховских историков-таджиков трусы и шорты - одно и то же?
i_c_e 30 июня 2018 | 18:37
Очевидный гомик. Не может не обратить внимания на голые ноги «молодых людей». Кстати, тут фото иранцев в связи с футболом появлялись — многие в шортах.
olegleon 30 июня 2018 | 18:42
i_c_e: они его смущают.
anticolonel 30 июня 2018 | 18:57
olegleon: Правильно, пора запрещать этот экстремизм! Пора запрещать все и прекращать этот разгул демократии.
scimitar 30 июня 2018 | 18:38
Точно, точно. Какие шорты, какие тапочки?! Галифе, фофудья, паранджа. Сапоги кирзовые. Тогда Битаров будет доволен и счастлив.
seryj_wolk 30 июня 2018 | 18:49
scimitar: А я вот хожу в шортах и мне почему-то не стыдно. ))))
vedma2017 30 июня 2018 | 18:53
seryj_wolk:
И я тоже. И мне тоже.
bilrot 30 июня 2018 | 18:52
scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: scimitar: Осетины в большинстве - христиане .
gregor 30 июня 2018 | 18:44
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах
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Боюсь предположить ,но это упрёк Путину , он вообще с голым торсом ходит ....
dunai10 30 июня 2018 | 19:04
gregor: ....но это упрёк Путину , он вообще с голым торсом ходит ....
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В каком ГОРОДЕ и по какому ПРОСПЕКТУ ???
rihard 30 июня 2018 | 18:44
Пусть он голопузому Путину попробует замечание сделать!
ura_123 30 июня 2018 | 18:44
Мужчинку взволновали мохнатые мужские ноги торчащие из шорт???
fresh_breeze 30 июня 2018 | 18:45
А в мини-юбке для женщины было бы не стыдно гулять? Однако ж, в период застоЛья они, женщины, не хило поиздевались над противоположным полом с помощью коротких юбок.
Кстати, мужчины в те годы шорты, по-моему, не носили (на море не в счёт).
Так вот, если даже брежневско-сусловская система не делала женщинам замечания по поводу оголённых ног чуть ли не по самую...ту самую, то чо сегодня-то мужчин из-за шортов терзать, товарищ Битаров?
orein51 30 июня 2018 | 18:46
"Второй пошёл..." [апосля Германии и шорты пригодились]
viktorova 30 июня 2018 | 18:49
Ещё один губернатор, потерпевший от жары.
Одному души умерших мерещатся... этому в шортах и тапочках гулять стыдно...
Они из одной палаты, чтоль...?
oldpartizan 30 июня 2018 | 19:03
viktorova: увы...из одной страны
bilrot 30 июня 2018 | 18:50
Ну прямо , как в годы моей молодости - узнаю Советский союз !
vedma2017 30 июня 2018 | 18:55
Вот те раз !!!
А в чем летом в жару ходить ?? В бурке ???
sutara 30 июня 2018 | 18:56
А как летом еще нужно ходить?
putn_pnh 30 июня 2018 | 18:59
Осетины провоцируют: ходят в коротких шортах с оголенными ягодицами. Понимаю руководство республики.
gudriksson 30 июня 2018 | 19:01
кому показывать, он что латентный?
divannaya_analitika 30 июня 2018 | 19:01
А в сауну с девочками из МГЕР он не ходит?
Какой-то неправильный единорос.
putin_itogy 30 июня 2018 | 19:07
ДИКАРЬ!
Старые должны уходить!
Молодость - должна устанавливать Законы, по тому как жить и что делать.
А не старые обезьяны слезшие с деревьев.
Не должен сейчас, Сталин(Иван Грозный, фараон Туттанхамон, Пётр-1й, и т.д)-в 21 веке указывать как жить нам!
lawyer12 30 июня 2018 | 19:15
И девушек в хиджаб и хипстеров на комбикорм жиесть
riots 30 июня 2018 | 19:17
И заметьте, никто его не послал куда подальше с его замечаниями.
Молча покивали и промолчали.
samkos 30 июня 2018 | 19:23
Дикари с Кавказа. Потомки снежных людей.
mudrlant 30 июня 2018 | 19:28
Что же вы, Битаров, медлите? Народишко вконец распустился. Созывайте народные дружины, ставьте под ружье комсомольские патрули, запретите продажу бездуховных труселей. А всех, кто в них щеголяет, гоните к чертовой матери с работы, школы, институтов. Порядок должен быть! Иначе Держава рухнет. Из-за труселей!
kochar 30 июня 2018 | 19:31
И этот человек представляет республику?
Пропал дом.
aleksei123m 30 июня 2018 | 19:34
Всех идиотов собрал во власть.
Это потрясающая и единственная победа путина!