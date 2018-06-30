Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обрушился с критикой на молодых людей за то, что те ходят летом в шортах

Выступая во Владикавказе на форуме «Диалог с молодежью», Битаров сказал (цитирую по сайту Градус Про): «Стыдно гулять по проспекту в трусах. Или как это назвать? Как можно в пляжных тапочках гулять и показывать свое тело, каким бы красивым оно ни было?»

При этом Битаров призвал не бояться делать замечания молодым людям за одежду, которую они носят.