Король Саудовской Аравии согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей

Во всяком случае, об этом после телефонного разговора с Салманом Аль Саудом у себя в Твиттере сообщил президент США Дональд Трамп. Из-за беспорядков и нарушений в Иране и сокращения добычи в Венесуэле, он попросил Саудовскую Аравию компенсировать эти потери.

Между тем, как отмечает Асоошиейтед пресс, в сообщении пресс-службы короля Саудовской Аравии говорится только о том, что такая просьба от Трампа действительно поступила, но о каких-либо достигнутой договоренности не упоминается.