Король Саудовской Аравии согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей
Во всяком случае, об этом после телефонного разговора с Салманом Аль Саудом у себя в Твиттере сообщил президент США Дональд Трамп. Из-за беспорядков и нарушений в Иране и сокращения добычи в Венесуэле, он попросил Саудовскую Аравию компенсировать эти потери.
Между тем, как отмечает Асоошиейтед пресс, в сообщении пресс-службы короля Саудовской Аравии говорится только о том, что такая просьба от Трампа действительно поступила, но о каких-либо достигнутой договоренности не упоминается.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 30 июня 2018 | 18:35
"Вбегает мужик в аптеку и кричит:
— Дайте мне лекарства от жадности!
— Сколько?
— Побольше, ПОБОЛЬШЕ!!!!"
Старый анекдот.
srk2658lu 30 июня 2018 | 18:37
А Вове и Сечину это как ножом по сердцу
vinibi_ 30 июня 2018 | 18:40
srk2658lu: Вряд ли -это они всего лишь компенсируют перебои в поставках с Венесуэлы и Ливии!!!
fig__vvam 30 июня 2018 | 19:05
vinibi_: Не совсем.
И даже совсем не.
США уже сами все компенсировали заранее увеличив свою добычу на 12% и выйдя на 1 сместо в мире.
Кувейт увеличил добычу почти до 3 миллионов баррелей день, тоже не без просьбы американцев.
Поддушивают цену и опускают Иран И Россию.
vinibi_ 30 июня 2018 | 19:10
fig__vvam: Судя по вчерашней цене за баррель я бы так не сказал!!!
banyi1 30 июня 2018 | 19:04
srk2658lu: Дык, дебил Вы эдакий, РФ на этом и настаивала)))
srk2658lu 30 июня 2018 | 19:12
banyi1: Умник хренов, чем больше добыча у саудитов, тем ниже цена барреля..
banyi1 30 июня 2018 | 19:20
srk2658lu: Кто на повышении уровня добычи? А, дегенерат?
srk2658lu 30 июня 2018 | 19:32
banyi1: Читай заголовок, медная голова!
dzhuzeppe 30 июня 2018 | 19:28
Пока шавки всего мира тявкают, Трамп одержал еще одну победу! Ни одному президенту вроде Обамы или Клинтона не удавалось заставить ОПЕК увеличить добычу нефти, а Трамп только намекнул, и ОПЕК тут же "Будет сделано, Ваше превосходительство!"
Ну а шавки (Асс.пресс) конечно все тявкают, мол, ничего особенного.