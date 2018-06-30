Британская авиакомпания Virgin Atlantic прекращает сотрудничество с властями страны по принудительной депортации мигрантов. В компании мотивируют это интересами своих клиентов и всего народа. Как передает Би-би-си, беспокойство у авиаперевозчика вызывали спорные решения властей по депортации иммигрантов из стран Карибского бассейна, приехавших в Великобританию в середине прошлого века, а также по представителям ЛГБТ-сообщества, просившим об убежище в Великобритании.

Британские правозащитники уже призвали другие авиакомпании последовать примеру Virgin Atlantic.