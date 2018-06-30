Upd 18%51. 4:3. Месси забивает гол головой.

Сборная Франции уверенно ведет в счете в матче 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины. 4:2, идет 2-й тайм.

Сегодня вечером – еще один матч 1/8-й: в Сочи встретятся команды Уругвая и Португалии.