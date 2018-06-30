Сборная Франции уверенно ведет в счете в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины 4:3
Upd 18%51. 4:3. Месси забивает гол головой.
Сборная Франции уверенно ведет в счете в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины. 4:2, идет 2-й тайм.
Сегодня вечером – еще один матч 1/8-й: в Сочи встретятся команды Уругвая и Португалии.
Комментарии7
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rico67 30 июня 2018 | 18:46
Шендерович спрашивает, как я могу пить пиво и смотреть футбол, когда голодает террорист Сенцов!
Отвечаю: ЛЕГКО И НАСЛАЖДАЯСЬ!
oldpartizan 30 июня 2018 | 19:00
rico67: в обе дырки?
banyi1 30 июня 2018 | 19:16
rico67: Замечательно, особенно представляя, как уроду в задницу трубку вставляют)))
fantforbarbi 30 июня 2018 | 18:51
Сборная Африки очень сильна....))).
putn_pnh 30 июня 2018 | 18:55
Африканцы побили Аргентину. Теперь можно говорить, что "сборная России выступила НЕ хуже аргентинцев".
estamp 30 июня 2018 | 18:57
4:3 это уверенно? Хм.
edward_1960 30 июня 2018 | 19:02
Уже Франция выиграла. Но какой красивый был футбол!