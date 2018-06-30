Сильный ливень, обрушившийся на столичный регион, спровоцировал небольшой потоп в аэропорту Внуково

Стекло, установленное в зале вылетов, не выдержало напора, и вода полилась внутрь. Очевидцы сообщают об этом у себя в соцсетях, сопровождая это видеозаписями. О каких-либо сбоях в работе коммунальных служб в самой Москве сообщений пока не поступало. Есть сведения о семи поваленных ветром деревьях в подмосковном Подольске.