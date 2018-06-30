Компания «Наталия турс» начала сокращать свои чартерные программы

Это связано с экономическими проблемами туроператора.

Рейсы шесть самых популярных курортов Испании, Италии и Турции оказались для фирмы нерентабельными. Тех, кто уже улетел на отдых, обещают вывезти в течение недели. После чего чартерная программа «Натали Турс» на это лето будет закрыта. Пересаживать клиентов на регулярные рейсы было бы слишком дорого, поэтому фирма уже готова возвращать деньги за несостоявшиеся туры, рассказал «Интерфаксу» глава компании Владимир Воробьев. Профильный эксперт «Опоры России» Татьяна Дмитриева заявила в интервью «Эху», что «Натали Турс» может самостоятельно возместить все убытки – денег хватит.

Участники рынка говорят, что «Натали Турс» столкнулась с серьезными неприятностями впервые за всю свою долгую историю. Менеджмент пытается самостоятельно решить проблемы, но власти пока не спешат фирме на помощь.

Свое бедственное положение руководство «Натали Турс» объясняет упавшим интересом к зарубежному туризму и проведением чемпионата мира по футболу, из-за которого многие россияне решили остаться в стране.