Аргентина ведет 2:1 в матче с Францией

Upd 18:07. Аргентина в начале второго тайма забивает гол. Счет 2:1.

В эти минуты встречаются сборные Франции и Аргентины. Счет после 1-го тайма 1:1.

Внимание российских болельщиков привлечено к завтрашнему матчу 1⁄ 8 финала между нашей сборной и командой Испании.

Как заявил сегодня главный тренер сборной Станислав Черчесов, несмотря на поражение от команды Уругвая, наши футболисты настрой не потеряли. У наших есть шанс победить в матче с испанцами. Для этого игроки не должны допускать ошибок.

Полузащитник нашей команды Денис Черышев признает, что испанская сборная – один из сильнейших противников, но Россия вполне может ее одолеть.

Сборная России уже записала видеобращение к своим болельщикам с призывом поддержать ее в матче 1⁄ 8 финала.

Между тем, предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Москве может сохраниться и до завтрашнего дня, и тогда посмотреть матч нашей сборной в Фан-зоне на Воробьевых горах не удастся. Власти Москвы объявили о закрытии Фан-зоны уже сегодня.

Сборные Франции и Аргентины начинают второй тайм матча 1⁄ 8 финала Чемпионата мира по футболу.

Французы сознательно отдали мяч своим соперниками и большую часть времени южноамериканцы не знали, что с этим мячом делать. Месси коснулся его всего раз пять за тайм. Его внимательно караулили Нголо Канте и Блэз Мэтьюди. Аргентинцы справится с феноменальным юниором Киллианом Мбаппе не смогли два его скоростных прорыва – самое опасное, что было создано французами за тайм. В первом случае арбитр назначил пенальти, который реализовал Антуанн Гризманн. Аргентина отыгралась после того, как Муси сместился на фланг и увел с собой Канте. Зона перед штрафной осталась абсолютно свободной. Ди Мария получил мяч и ударом с 20 метров отправил его почти в самую девятку. 1:1.

В 21 час на поле стадиона Фишт в Сочи выйдут Португалия и Уругвай.