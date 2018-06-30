Власти Мордовии передумали разбирать временные трибуны на стадионе в Саранске, построенном к ЧМ по футболу
Власти Мордовии передумали разбирать временные трибуны на стадионе в Саранске, построенном к чемпионату мира по футболу. Как сообщил председатель правительства республики Владимир Сушков, стоимость работ весьма высока. К тому же разборка приведет к выводу из эксплуатации всего объекта. Вместимость стадиона более 40 тысяч мест. Из них только 30 тысяч строились как постоянные.
Комментарии4
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chnch 30 июня 2018 | 17:39
А ДО подсчитать не судьба было....
seryj_wolk 30 июня 2018 | 17:48
Правильно решили. Само развалится все и быстро и бесплатно.
reaver 30 июня 2018 | 17:54
Как быстро все возвращается в привычное русло.
testmeter 30 июня 2018 | 17:56
Мордовское население Сранска само их разберет на дрова в честь вяликой пабеды России