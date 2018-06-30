Власти Мордовии передумали разбирать временные трибуны на стадионе в Саранске, построенном к ЧМ по футболу

Власти Мордовии передумали разбирать временные трибуны на стадионе в Саранске, построенном к чемпионату мира по футболу. Как сообщил председатель правительства республики Владимир Сушков, стоимость работ весьма высока. К тому же разборка приведет к выводу из эксплуатации всего объекта. Вместимость стадиона более 40 тысяч мест. Из них только 30 тысяч строились как постоянные.