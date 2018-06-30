Сотрудник водоканала в Перми, который сообщил местным жителям о налоге на дождь, уволен
Об этом сообщил зампред правительства Пермского края Андрей Красников. По его словам, включенная в расчеты стоимость, является платой за водоотвод – она установлена в соответствии с законом. Сотрудник, который сообщил о взимании платы за дождевую воду, уволен за некомпетентность.
Комментарии13
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olegleon 30 июня 2018 | 17:35
т.е. опять фейковая новость, на которую многие попались?
tag188 30 июня 2018 | 17:42
olegleon: Почему фейковая? Сотрудник просто честно сообщил, что плата берется не только за то, что люди сливают в канализацию, а также за "отведенную" дождевую воду.
Об этом изначально говорилось в новостях.
Лучше бы господин Красников сообщил, как эта вода попадает в канализацию, и почему за это должны платить горожане.
olegleon 30 июня 2018 | 17:50
tag188: сотрудник-дебил пошутил по идиотски. а другие в это поверили, т.к. готовы поверить в любой бред.
n_a_t_a7777777 30 июня 2018 | 18:09
olegleon:
После идиотского налога на капремонт и пенсионной реформы власти остаётся ввести налог на ДЫШАТЬ КИСЛОРОДОМ!!!!
student_ru_ru 30 июня 2018 | 18:09
olegleon: Так мы проживаем в бредовой субстанции. При чём тут готовность поверить в любой бред, если наша жизнь и есть бред?)
rash 30 июня 2018 | 17:36
Агабек сказал - Я введу налог на слёзы ...
chnch 30 июня 2018 | 17:37
Так дождевая вода туды входит, или есть место для дальнейшего творчества депутатов?
andy66 30 июня 2018 | 17:43
То есть плата будет взыматься, просто название будет другое? )))
xuato 30 июня 2018 | 17:49
Не причина виновата, а информация о ней. За что и уволили, мешает строить шубохранилище и обладать джакузи за налоги граждан..
unafk 30 июня 2018 | 18:02
Интересно, следующий пунктик в платёжке будет за водух?!
oneoretwo 30 июня 2018 | 18:07
Сотрудник водоканала в Перми, который сообщил местным жителям о налоге на дождь, уволен
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...логично: за разглашение гос. тайны и фсё такое...
atl 30 июня 2018 | 18:10
За правду уволили.
yralez 30 июня 2018 | 18:11
Более чем уверен, знаю, что зампред ни уха ни рыла в водоотводах.