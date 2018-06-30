Сотрудник водоканала в Перми, который сообщил местным жителям о налоге на дождь, уволен

Об этом сообщил зампред правительства Пермского края Андрей Красников. По его словам, включенная в расчеты стоимость, является платой за водоотвод – она установлена в соответствии с законом. Сотрудник, который сообщил о взимании платы за дождевую воду, уволен за некомпетентность.