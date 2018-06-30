Шесть человек госпитализированы в результате происшествия с теплоходом «Ракета», который сел на мель на Лене
Среди пострадавших – трехлетний ребенок. Об этом сообщает Минздрав Якутии. Пациентов в тяжелом состоянии нет.
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Среди пострадавших – трехлетний ребенок. Об этом сообщает Минздрав Якутии. Пациентов в тяжелом состоянии нет.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии2
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xuato 30 июня 2018 | 17:57
Происходит в стране аномальная хрень,
То ракета не летит, то сядет на мель.
sensei54 30 июня 2018 | 18:03
Сколько же этой «Ракете» лет? Последние построены в 1976-м.