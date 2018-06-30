Суд арестовал бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который на внедорожнике въехал в толпу в городе Полевском

ЧП произошло 24 июня, в День молодежи. Запись ДТП попала в ЮТьюб. Следствие в пятницу уже подавала ходатайство об аресте нарушителя, но суд отказался его удовлетворить. Сегодня следователи повторно обратились с ходатайством об аресте, представив дополнительные материалы.