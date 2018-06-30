Суд арестовал бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который на внедорожнике въехал в толпу в городе Полевском
ЧП произошло 24 июня, в День молодежи. Запись ДТП попала в ЮТьюб. Следствие в пятницу уже подавала ходатайство об аресте нарушителя, но суд отказался его удовлетворить. Сегодня следователи повторно обратились с ходатайством об аресте, представив дополнительные материалы.
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oldpartizan 30 июня 2018 | 17:41
думаете за холопей опричника посадят?
srk2658lu 30 июня 2018 | 17:54
А разве это не теракт?
Или полицейский против расеян не в счёт?
compare 30 июня 2018 | 18:09
а "бывшим" он стал,когда "въезжал"?