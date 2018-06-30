Саудовская Аравия пока официально не подтвердила согласие увеличить добычи нефти до двух миллионов баррелей в сутки
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп убедил короля Саудовской Аравии пойти на повышение. Между тем, в сообщении пресс-службы короля факт просьбы президента США подтверждается, но о договоренности об увеличении объема добычи ничего не говорится.
Комментарии6
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rico67 30 июня 2018 | 17:32
А Эхо уже подтвердило, так, что Саудиты, будьте добры....
banyi1 30 июня 2018 | 17:56
rico67: А Эхо с НГ и CNN.... они подобны. Но эхо умнее ! Оно и там и там сосёт )))
rico67 30 июня 2018 | 18:05
banyi1: ключевое слово "сосет"?))
olegleon 30 июня 2018 | 17:33
"Были демоны, — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались"
seryj_wolk 30 июня 2018 | 17:39
Король Саудовской Аравии пошел на повышение. Он теперь император?
art_ 30 июня 2018 | 18:04
веселая компания, веселая политика - одни звезды - разгоняют скуку