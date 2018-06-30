Сборная Франции открыла счет в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины
Гол забил с пенальти на 13— минуте Антуан Гризман.
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Гол забил с пенальти на 13— минуте Антуан Гризман.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии5
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ura_123 30 июня 2018 | 17:17
А с кем тогда сейчас играет сборная Нигерии???
olegleon 30 июня 2018 | 17:30
ura_123: а ты ещё повтор прошлого чемпионата посмотри и спроси "почему немцы вылетели, если они Бразилию обыграли" ))))
oldpartizan 30 июня 2018 | 17:38
если французы проиграют, то это будет месть русских душ за Наполеоновскую войну?
olegleon 30 июня 2018 | 17:40
oldpartizan: это будет бойкотом чемпионата в России, т.к. тогда Макрону не надо будет приезжать, как теперь не надо Меркель. а вот шведы собираются отменить бойкот
kryimsdiiick 30 июня 2018 | 17:26
Грызьман