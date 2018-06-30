Сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам с просьбой поддержать ее перед матчем 1\8 финала ЧМ
Сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам с просьбой поддержать ее перед матчем 1\8 финала Чемпионата мира.
Вместе мы сможем победить, — сказали футболисты.
Игра российской сборной с командой Испании пройдет завтра на московском стадионе «Лужники». Матч начнется в 17:00 мск.
Комментарии6
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ura_123 30 июня 2018 | 17:09
Странно что не в поддержку пенсионной реформы))))
Испанцев вы сможете победить-самим не смешно?
danko1 30 июня 2018 | 17:24
ura_123: С Уругваем поддержка не помогла.
Может, всё дело в умении играть в футбол?
ura_123 30 июня 2018 | 17:30
danko1: Так а тож))))
"Но у нас ещё в запасе ход конём.... По голове!"(с) Высоцкий В.С.
hrenvam 30 июня 2018 | 17:25
Это - как с выборами:
- Голосуй, не голосуй -
И далее по тексту...
viktorova 30 июня 2018 | 17:30
Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком.
ura_123 30 июня 2018 | 17:58
viktorova: Как это не знают? Знают! Из которого ноги растут)))