На Казань-Арене начался первый матч 1⁄8 финала Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией
Главный тренер французской сборной Дидье Дешам сделал шесть замен в составе по сравнению с заключительной встречей группового этапа с Данией. Дешам вернул в состав лидеров команды Поля Погба и Киллиана Мбаппе, которым до этого дал отдохнуть. В атаке вместе сыграют Оливье Жиру и Антуан Гризман. Сборная Аргентины до последнего боролась за попадание в плей-офф. Поэтому Хорхе Сампаоли не мог себе позволить выпустить резервистов, поэтому он сделал только одну рокировку – на усиление. Вместо Гонсало Игуаина на поле с первых минут вышел Кристиан Павон. Сборная Франции на чемпионатах мира не пропускает от южноамериканских команд более семисот пятидесяти минут, то есть больше 8 матчей.
Матч 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией транслирует в эти минуты телеканал Россия.
Комментарии2
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ura_123 30 июня 2018 | 17:27
Странно как то... На канале Матч Нигерия-Аргентина(трансляция), а на канале Россия Франция-Аргентина,причём в разных городах))))
ua_bank 30 июня 2018 | 18:05
ura_123: Уёбок, некоторые матчи показывают в записи.