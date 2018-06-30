Главный тренер французской сборной Дидье Дешам сделал шесть замен в составе по сравнению с заключительной встречей группового этапа с Данией. Дешам вернул в состав лидеров команды Поля Погба и Киллиана Мбаппе, которым до этого дал отдохнуть. В атаке вместе сыграют Оливье Жиру и Антуан Гризман. Сборная Аргентины до последнего боролась за попадание в плей-офф. Поэтому Хорхе Сампаоли не мог себе позволить выпустить резервистов, поэтому он сделал только одну рокировку – на усиление. Вместо Гонсало Игуаина на поле с первых минут вышел Кристиан Павон. Сборная Франции на чемпионатах мира не пропускает от южноамериканских команд более семисот пятидесяти минут, то есть больше 8 матчей.

Матч 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией транслирует в эти минуты телеканал Россия.