В МГТУ имени Баумана на преподавателя напали с ножом
Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кровавый инцидент произошел в «Бауманке» накануне. Об этом сообщает РЕН ТВ. Вооруженный ножом злоумышленник напал на преподавателя вуза в туалете на четвертом этаже университета. Первый удар он нанес в живот, а второй пришелся в плечо. Жертве удалось выбежать из туалета и позвать на помощь, а нападавший тем временем скрылся. Телеканал также опубликовал фото преподавателя после атаки.
28-летнего педагога – по неподтвержденным данным, его зовут Александр Дмитриев – госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в себя и рассказал, что не знает напавшего на него человека. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом в московской полиции сообщили РБК, что о случившемся ничего не знают.
В сообществе «ВКонтакте» под названием «Подслушано в МГТУ имени Баумана» некоторые пользователи утверждают, что нападавшим был магистр, которого преподаватель «завалил» на экзамене.
Комментарии5
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olegleon 30 июня 2018 | 17:11
ну и какое владение огнестрельным оружием тут возможно? чтобы как в США сразу 4 трупа??
rash 30 июня 2018 | 17:26
olegleon: А такое - эти мерзавцы уверены, что не получат отпора. А если такой уверенности нет?
olegleon 30 июня 2018 | 17:28
rash: и какой отпор дали напавшему на журналистов в США?
chnch 30 июня 2018 | 17:18
Конечно не знают! Это ж в Москве, а не на Украине! Вот если б в ДНРе какой нибудь, или в Сирии. тогды да! Сразу б вобудились!
hrenvam 30 июня 2018 | 17:29
- Обижен был магистр Гаврила...
- Гаврила ножик наточил !