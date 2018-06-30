В МГТУ имени Баумана на преподавателя напали с ножом

Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кровавый инцидент произошел в «Бауманке» накануне. Об этом сообщает РЕН ТВ. Вооруженный ножом злоумышленник напал на преподавателя вуза в туалете на четвертом этаже университета. Первый удар он нанес в живот, а второй пришелся в плечо. Жертве удалось выбежать из туалета и позвать на помощь, а нападавший тем временем скрылся. Телеканал также опубликовал фото преподавателя после атаки.

28-летнего педагога – по неподтвержденным данным, его зовут Александр Дмитриев – госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в себя и рассказал, что не знает напавшего на него человека. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом в московской полиции сообщили РБК, что о случившемся ничего не знают.

В сообществе «ВКонтакте» под названием «Подслушано в МГТУ имени Баумана» некоторые пользователи утверждают, что нападавшим был магистр, которого преподаватель «завалил» на экзамене.