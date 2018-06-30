США убедили Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу
О телефонном разговоре с саудовским королем рассказал Дональд Трамп.
Добыча нефти, если верить Твиттеру Трампа, увеличится на 2 миллиона баррелей в сутки. У себя в микроблоге американский лидер заявил, что его просьба к коллеге с Ближнего Востока связана с беспорядками и нарушениями в Иране и Венесуэле. Экономический кризис в латиноамериканской стране уже привел к падению добычи. В начале мая Белый дом заявил о возобновлении санкций против Ирана и пообещал сократить покупки иранской нефти иностранцами.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, Саудовская Аравия намерена нарастить добычу до почти 11 миллионов, что поможет увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье. Неделю назад ОПЕК и страны не входящие в картель также договорились об увеличении нефтедобычи. Бенефициарами этой сделки аналитики назвали Саудовскую Аравию и Россию.
Стоимость нефти на закрытии торгов в пятницу приблизилась к 80 долларам за баррель.
Комментарии5
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pyco_mypucmo 30 июня 2018 | 17:12
Балуется трамп-наш с иголкой плешивого кащея. Хотя ему уже и 80 не помогают - могучесть смехдержавы только на жиже и держится.
gordy 30 июня 2018 | 17:22
Открывают дорогу для сланцевой нефти?
tremens_delirium 30 июня 2018 | 17:30
gordy: ✄ Открывают дорогу для сланцевой нефти? ✄
Вы на редкость сообразительны.
Какая сланцевая нефть, если саудовцы выбросят на рынок много дешёвой нефти?
nehoroshiy 30 июня 2018 | 17:59
tremens_delirium: Не разбираюсь в этих играх, но мне кажется когда выбрасывают сланцевую, происходит резкое понижение на всю нефть и кто-то на этом имеет.
student_ru_ru 30 июня 2018 | 17:27
Зато Путин 5:0 саудитов обыграл.