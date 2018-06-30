США убедили Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу

О телефонном разговоре с саудовским королем рассказал Дональд Трамп.

Добыча нефти, если верить Твиттеру Трампа, увеличится на 2 миллиона баррелей в сутки. У себя в микроблоге американский лидер заявил, что его просьба к коллеге с Ближнего Востока связана с беспорядками и нарушениями в Иране и Венесуэле. Экономический кризис в латиноамериканской стране уже привел к падению добычи. В начале мая Белый дом заявил о возобновлении санкций против Ирана и пообещал сократить покупки иранской нефти иностранцами.

Как ранее сообщало агентство Блумберг, Саудовская Аравия намерена нарастить добычу до почти 11 миллионов, что поможет увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье. Неделю назад ОПЕК и страны не входящие в картель также договорились об увеличении нефтедобычи. Бенефициарами этой сделки аналитики назвали Саудовскую Аравию и Россию.

Стоимость нефти на закрытии торгов в пятницу приблизилась к 80 долларам за баррель.