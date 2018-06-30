В последние месяцы КНДР увеличила производство ядерного топлива на секретных объектах
При этом, как рассказали NBC сотрудники американской разведки, Ким Чен Ын может скрывать эти объекты, чтобы сохранить в силе договоренности с Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что на территории КНДР есть как минимум еще один объект, помимо известного центра Йонбен, где занимаются обогащением ядерного топлива.
Комментарии4
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banyi1 30 июня 2018 | 16:35
А все думали, что Ын идиот, как Садам с Кадафи)))
putin_itogy 30 июня 2018 | 16:39
Пухлый, ТЫ ПОДОНОК !!!
Все понимают, что тобой управляет северный Кукловод.
Но ты ДУРАК, ты имел такой шанс, превратить свою страну в сказку.
Ты - ВСЁ ПРОСРАЛ.
Эх,дурик ты дурик..(((
klukvik 30 июня 2018 | 16:41
спасение сев.Кореи в черенке... от лопаты))
max3446 30 июня 2018 | 16:42
В Крыму нашелся лишь один школьник, решивший поучаствовать в конкурсе ко дню украинской Конституции, организованном местной группкой скучающих по «незалежной».
Так, активисты «Украинского культурного центра» в Крыму подарили 12-летнему школьнику из Джанкоя шоколадку, одноразовую посуду в украинском национальном орнаменте, желто-голубой флажок и книжку на украинском языке.
По словам активистки организации Алены Поповой, дети полуострова не захотели участвовать в «патриотической» акции.
«Вот такой призовой набор отправится в Джанкой для 12-летнего Максима, который прислал рисунок для интернет-выставки ко Дню Конститутции Украины. К сожалению, больше желающих не нашлось, чтобы поддержать нашу инициативу.
Мне говорят: значит, людям неинтересно!.. », — написала Попова.