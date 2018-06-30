В последние месяцы КНДР увеличила производство ядерного топлива на секретных объектах

При этом, как рассказали NBC сотрудники американской разведки, Ким Чен Ын может скрывать эти объекты, чтобы сохранить в силе договоренности с Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что на территории КНДР есть как минимум еще один объект, помимо известного центра Йонбен, где занимаются обогащением ядерного топлива.