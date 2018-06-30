КПРФ начала подготовку к проведению референдума об изменении пенсионного законодательства
Как передает «Интерфакс», об этом сообщил первый зампред ЦК партии Иван Мельников. По его словам, в ЦИК и Мосгоризбирком уже подана заявка на проведение 5 июля собрания инициативной группы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 30 июня 2018 | 16:36
В селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.
Об этом в субботу, 30 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что пожар произошел в пятницу ночью. А общая площадь сгоревшего поля составила 340 гектаров.
«В Великолепетихском районе вблизи с. Рубановка ночью 29 июня около 01.50 воспламенилось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы», — говорится в сообщении.
Пожар на пшеничном поле гасили силами местной пожарной охраны Рубановки и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались.
Причина пожара на сегодня неизвестна.
Ранее в Запорожской области сгорели почти 100 гектаров пшеницы.
Похоже товарищи нам россиянам снова придется кормить укров., а то они снова начнут плакаться и про голодромы что-то мычать . Предлагаю оказывать адресную помощь, за исключением тех кто был на майдане и в числе кастрюлеголовых