Туроператор «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменил чартерные программы по ряду направлений

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, речь идет о б авиарейсах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Отмечается, что это связано с «низкими финансовыми показателями». При этом программы регулярных рейсов будут осуществляться в прежнем режиме. Деньги по всем отмененным турам будут возвращены туристам в течение примерно 14 дней.