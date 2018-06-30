Менее, чем через час в Казани на поле местной Арены выйдут представители самой ожидаемой пары этой стадии турнира – Франция и Аргентина. Французы заняли в своей группе первое место, но вместо комплиментов получили изрядную долю критики. Аргентинцам же достался целый шквал. Команда одержала всего одну победу, потерпела сокрушительное поражение от Хорватии и попала в плей-офф, благодаря голу Маркуса Рохо, который в свое время успел поиграть в России за Спартак. Тем не менее, букмекеры отдают должное Аргентине, хотя и считают фаворитом Францию. Вечерний матч сведет Португалию и Уругвай. Команда Оскара Табареса, которая выступала в одной группе с Россией имеет абсолютный результат – три победы. При этом уругвайцы – единственные на турнире, кто не пропустил ни одного мяча. Сборная Португалии же озадачила ничьей с Ираном в последнем туре и не слишком убедительной победой над Марокко

Билеты на матч Франция – Аргентина не распроданы. На сайте ФИФА они есть даже в нескольких ценовых категориях.

У сборной России по футболу есть шанс победить в матче с испанцами. Для этого наши игроки не должны допускать ошибок. Об этом сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В игре испанской сборной есть некоторые нюансы, которыми должна воспользоваться российская команда, добавил Станислав Черчесов.