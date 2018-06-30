На Кубани приостановлена работа детского лагеря из-за загрязнения питьевой воды
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росприроднадзор. Речь идет о лагере «Энергетик» в поселке Сукко. Загрязнение воды обнаружили во время лабораторных исследований.
Комментарии6
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banyi1 30 июня 2018 | 16:21
Какая феноменальная мировая новость для Эха и НГ )))) Только в мордоре бывает грязная вода))) Но хохлам эта новость понравится )
gordy 30 июня 2018 | 16:26
В стране нет таблеток для обеззараживания воды?
malanoff 30 июня 2018 | 16:27
banyi1: Было очевидно , что всю воду из пионерских лагерей Кубани перенаправят в Крым. Политика важнее. В Крыму в срртирах уже смывать нечем , А поток патриотов по Крымскому мосту всё ширше и ширше.
seryj_wolk 30 июня 2018 | 16:24
В стране-помойке загрязненной водой никого не удивишь. А в прселке с таким названием и подавно.
max3446 30 июня 2018 | 16:32
На Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, в 2017 году на Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
Число больничных коек также сократилось — на 23,5%.
В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тыс.
Вроде сокращение небольшое, но учитывая что укров было 40 миллионов а стало меньше 30, вполне логичное падение
malanoff 30 июня 2018 | 16:39
max3446: Здесь всё просто. Народу стало легче дышать без Януковича и лишние койки стали уже не нужны. Что то подобное произойдет и в России.