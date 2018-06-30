Банк «Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард
Банк «Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард, которые открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Это связано с переводом бюджетников на карты «Мир», — поясняет финансово-кредитное учреждение на своем сайте. В интервью газете «Ведомости» представитель банка сказал, что рекомендует бюджетникам, которые еще не получили «Мир», как можно скорее забрать их в отделении. Информацию о предстоящей блокировке собеседник издания подтвердил.
Между тем, в ЦБ отмечают, что до 1 июля банки, действительно, обязали перевести клиентов бюджетной сферы на «Мир», но требований о блокировке в законе нет.
Комментарии14
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malanoff 30 июня 2018 | 16:07
Карты Мир реклама : 20% с остатка по счету на войну с в Сирии и Донбассе. С новым шестилетием вас миряне.
gordy 30 июня 2018 | 16:21
Они очумели?
hastings 30 июня 2018 | 16:09
Одна страна, один президент и карта Мир тоже должна быть одна!
malanoff 30 июня 2018 | 16:15
hastings: Согласен , карта Мир одна на всю страну только у президента Путина. а карта Война только у Шойгу. Ну так , на всякий случай. Вдруг Щойгу войну проиграет на всех фронтах.
tks 30 июня 2018 | 16:23
hastings: Ты, существо убогое, ещё забыл провизжать про "один народ, один Рейх!"
klegg 30 июня 2018 | 16:17
бугага, бесславные, рубят сук на котором сидят!
vinny_vega 30 июня 2018 | 16:19
Если хотите не бояться финансового будущего, то используйте наличные, а для накоплений – валютные наличные. Про русские банки лучше забыть.
podwodnik 30 июня 2018 | 16:19
"- А если не будут брать?
- Отключим газ!"
(Бриллиантовая рука). Классика жанра :).
tks 30 июня 2018 | 16:21
КаГэБычно - придурошные законы и ещё более придурошное их исполнение. Что и спасает иногда, ведь два минуса даёт плюс.
andreyoo 30 июня 2018 | 16:26
Когда Эхо поднимает тему карт Мир, читая комменты хомя... либерастов понимаешь насколько они ту... неграмотны.
Не понимают простых вещей. У меня бабушки у подъезда более подкованы.
Господа. Деньги не хранятся на карте. Ни на картах Мир, Ни на Визе, ни на Мастере. Деньги хранятся на счете в банке. А Мир, Виза, Мастер... и пр. это платежные системы для производства переводов.
К одному счету может быть привязано несколько карт. И они могут быть от разных систем.
Когда либеральные тролли тут флудят про процент при переводе с Мира на Визу, про снятие денег с карт Мир в пользу чего бы то ни было и т.п. это полный бред, свидетельствующий об отсутствии у них элементарных знаний.
Еще раз. Если тебе в рамках зарплатного проекта открыли счет на твое имя и выпустили на него Мир, ну и живи с ней. Скорее всего ее обслуживание бесплатно, как это обычно бывает при зарплатных проектах. Зайди в банк и выпусти на этот же счет Визу, если планируешь за границу ездить, а плодить счета неохота.
Порой бывает, что при зарплатных проектах тебе не открывают личный счет. Расчетный счет один и под ни субсчета работников. Это хуже. Создает ряд неудобств в пользовании. Но неудобства будут ровно такими же даже если к этим субсчетам привяжут и карту Виза, как это делали до недавнего времени.
putn_pnh 30 июня 2018 | 16:30
andreyoo: Когда либеральные тролли тут флудят про процент при переводе с Мира на Визу, про снятие денег с карт Мир в пользу чего бы то ни было и т.п. это полный бред, свидетельствующий об отсутствии у них элементарных знаний.
Тролль ты путеноидный. Про дефолт тоже так говорили- да ни в жисть!
Про украденные деньги населения в начале 90-х забыл?
chnch 30 июня 2018 | 16:37
andreyoo: Брехун ты . К счёту бюджетников может быть привязана ТОЛЬКО карта МИР. ВСё. Дальше можно переводить за "процент" на нормальную карту.Вариант- отказаться от карты и получать налом.
vinny_vega 30 июня 2018 | 16:39
andreyoo: Ты нам элентарную ерунду не втирай! Я тебе скажу, что речь уже идет о рисках работы с русскими банками вообще! Твои деньги на счете могут быть заблокированы без сообщений и оснований в любой момент времени – без решений суда и налоговых органов, просто по желанию банка.
putn_pnh 30 июня 2018 | 16:32
Чуть-чуть срубят бабла за карточку, чуть-чуть на обслуживание, на переводы на другую карту... Все прибыль.