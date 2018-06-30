В КПРФ объявили о подготовке всероссийского референдума по пенсиям

Кроме того, коммунисты анонсировали проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране.

КПРФ подала сразу две заявки на проведение в Москве собрания по инициированию всероссийского референдума – одну в ЦИК, другую в Мосгоризбирком. На встрече, которая должна состояться пятого июля, определят формулировки вопросов референдума. Коммунисты намерены узнать, согласны ли граждане с повышением пенсионного возраста для мужчин и для женщин. Если избирком зарегистрирует инициативную группу, у коммунистов будет три месяца на то, чтобы собрать не меньше двух миллионов голосов в поддержку проведения референдума. В случае, если нарушений обнаружено не будет, президент назначит дату проведения голосования. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 28 июля партия также намерена провести всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста.

О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.