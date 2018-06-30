В КПРФ объявили о подготовке всероссийского референдума по пенсиям
Кроме того, коммунисты анонсировали проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране.
КПРФ подала сразу две заявки на проведение в Москве собрания по инициированию всероссийского референдума – одну в ЦИК, другую в Мосгоризбирком. На встрече, которая должна состояться пятого июля, определят формулировки вопросов референдума. Коммунисты намерены узнать, согласны ли граждане с повышением пенсионного возраста для мужчин и для женщин. Если избирком зарегистрирует инициативную группу, у коммунистов будет три месяца на то, чтобы собрать не меньше двух миллионов голосов в поддержку проведения референдума. В случае, если нарушений обнаружено не будет, президент назначит дату проведения голосования. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 28 июля партия также намерена провести всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста.
О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Комментарии10
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banyi1 30 июня 2018 | 16:07
Молодцы КПРФ! И опять вместе с ЛДПР и Путиным будут, когда он вето наложит. А бедное ЕР - в жопе, как грустный клоун ))))
gordy 30 июня 2018 | 16:32
Шоу маст го он?
andy66 30 июня 2018 | 16:08
Мы еще увидим как чекисты рассаживают по тюрьмам коммунистов ))))
testmeter 30 июня 2018 | 16:26
andy66: "Зеленых человечков" будут вводить для "всенародной поддержки"?
ts 30 июня 2018 | 16:10
Вы думаете, что дедушка ЗЮ не передумает или не откажется от этой идеи под давлением сверху?
banyi1 30 июня 2018 | 16:13
ts: Жирик и Зю уже всё знают, чем всё закончится)))
romashka__ 30 июня 2018 | 16:15
ts: Коммунисты = фашисты. Пора запретить даже упоминать название этой партии и переименовать названия улиц, площадей, городов, Красную площадь очистить от скверны и кладбища. позорно тащить всякую нечисть в 21 век.
suren_112 30 июня 2018 | 16:12
Проведите референдум в Германии, спросите, когда бы немцы хотели бы на пенсию выходить? Подавляющее большинство будет не против лет в 40-45.
testmeter 30 июня 2018 | 16:28
suren_112: Ты, портянь, вряд-ли можешь что-нибудь судить о немцах
stichirichi 30 июня 2018 | 16:41
Недовольство нынешней властью нарастает, коммунисты умело этим пользуются. Вопрос следующий - действительно попытка, задел (не забываем Грудинина на 18.03, Шевченко выборы губернатора Владимирской обл.) на будущее?, ведь шесть лет пролетят быстро, хоть и хреново. Опять-таки, шестилетка началась «бодро»: повышение пенсионного возраста, повышение НДС, ГСМ, платон и много другое, а толи ещё будет...