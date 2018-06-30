Два матча в рамках 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу пройдут сегодня
В Казани встретятся сборные Франции и Аргентины – игра начнется в пять вечера. В Сочи сыграют команды Уругвая и Португалии – начало матча в 21 час.
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В Казани встретятся сборные Франции и Аргентины – игра начнется в пять вечера. В Сочи сыграют команды Уругвая и Португалии – начало матча в 21 час.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии1
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balamuto 30 июня 2018 | 16:03
Вот завтра и шизда придет.