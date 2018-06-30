Минобороны США просчитывает стоимость и последствия вывода войск из Германии
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Вашингтон Пост. По некоторым данным, вопросом занялись перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе. Таким образом Вашингтон решил подготовиться к переговорам. Некоторые из источников предположили, что цель — продемонстрировать президенту США Дональду Трампу плюсы размещения войск и рекомендовать ему не выводить их.
Комментарии1
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banyi1 30 июня 2018 | 16:02
Вывести войска к пшекам и шпротам! Но за их бабки (но бабок нет) , вот заковыка)) К хохлам выводить НЕЛЬЗЯ, всё стырят, вместе с военными )))