Минобороны США просчитывает стоимость и последствия вывода войск из Германии

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Вашингтон Пост. По некоторым данным, вопросом занялись перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе. Таким образом Вашингтон решил подготовиться к переговорам. Некоторые из источников предположили, что цель — продемонстрировать президенту США Дональду Трампу плюсы размещения войск и рекомендовать ему не выводить их.